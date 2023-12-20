台中女遭「滾燙熱湯潑臉」毀容！倒地尖叫哀號　3人行兇求輕判

記者柯振中／綜合報導

台中市29歲的孫姓女子因為債務糾紛，今年4月間在KTV包廂遭到痛毆，甚至還被往臉潑灑整鍋熱湯，導致臉部毀容，犯案的陳女、趙男及林男也被依照傷害罪起訴。而在開庭的過程中，公訴檢察官更改主張，認為陳女等3人的行為應構成「傷害致重傷罪」，而非傷害罪，請法院重判。

根據調查，25歲陳女與39歲林男是情侶關係，25歲的趙男則是陳女的朋友，3人因為孫女積欠經紀費用未付，因此衍生了財務糾紛，今年4月間雙方相約到某KTV的包廂談判。

▲▼孫女遭到潑湯導致毀容，陳女、趙男及林男被起訴。（圖／ETtoday資料照）



不料在談判的過程中，雙方發生爭執，陳女開始動手痛毆孫女，甚至還趁著對方被壓制在地時，端起桌上滾燙的熱湯潑灑過去，接著又繼續施暴，導致孫女全身多處受傷，倒在地上尖叫哀號，甚至留下了大面積燒傷疤痕。

檢方在起訴書中表示，雖然孫女的皮膚無法完全恢復原來的外觀、功能，但沒有造成四肢功能喪失，並無構成重傷罪嫌，偵結後依照傷害罪嫌起訴。

根據《自由時報》報導，庭審的過程中，公訴檢察官認為，雖然偵查檢察官依照傷害罪將3人起訴，不過根據相關的證據、資料，孫女的臉部皮膚痊癒，但已無法恢復原先的顏色，導致年輕外觀受害，已經構成重傷，因此更改主張，認為3人構成傷害致重傷罪，希望法官審酌。至於陳女的辯護人則表示，陳女犯案後十分懊悔，希望法官對3人輕判。