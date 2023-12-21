獨／勸戴口罩被砍+挖眼！鄰「不算殺人」判8月　受害女：司法正義嗎

▲王姓女子因提醒鄰居戴口罩，慘遭手指挖眼美工刀，衣服留有大片血跡(右)。（資料照／翻攝爆料公社）

記者劉人豪／台北報導

在2021年新冠肺炎疫情嚴峻期間，北市一名56歲王姓女子，看到32歲陳姓女子搭電梯時沒戴好口罩，於是出言好意提醒，沒想到遭陳女壓制在地，徒手挖眼，持美工刀猛力砍刺，事發後檢方依殺人未遂罪起訴陳女，不過台北地院20日只依傷害罪，將陳女輕處8月有期徒刑。對此，王女向《ETtoday新聞雲》憤慨表示，對判決結果不滿意，沒有辦法接受法官認為是傷害而不是殺人，批陳女「有錢作惡卻沒錢和解，至今甚至連一句道歉都沒有」。

王女指控，她在2021年10月15日搭乘電梯下樓時，好意提醒首次見面的陳姓女住戶戴好口罩，沒想到電梯抵達1樓時，她一走出電梯就遭陳女強壓在地。王女回憶，當時陳女喊著：「要讓妳死、讓妳後悔」，同時用手指挖她的眼睛、持美工刀砍殺她全身。

▲警方到場拉開陳女，陳女仍衝去踢踹全身是傷的被害人。（資料照／記者張君豪翻攝）

王女表示，當時現場僅有她、陳女、大樓管理員、報案的男店員和一位上了年紀的女住戶，大家目睹後都嚇傻不敢靠近，隔壁一名男店員看到後立刻報警，而送醫後，她脖子、臉部、大腿等多處明顯刀傷，眼睛也紅腫出血，縫了好幾十針，眼睛也紅腫出血，後來才得知，行兇的陳女當天就獲得交保，只能憤怒地上《爆料公社》PO文，質疑「台灣要再死人才會被重視嗎？」「可以嚴辦女嫌犯嗎？」

事後台北地檢署依殺人未遂罪起訴陳女，並請求法院從重量刑，台北地院審理後，認為陳女沒有殺人犯意，並不構成殺人未遂，改依傷害罪判處8月有期徒刑。

▲台北地院判決非以殺人未遂量刑，而是以傷害罪處陳女8月有期徒刑。（資料照／記者張君豪翻攝）

對此，王女向《ETtoday新聞雲》表示，事發至今心情都還是很生氣，這段時間很痛苦，還要假裝鎮定，以免95歲母親擔心，真的沒有辦法接受被告先打人後抽出刀殺人，法官卻認為二人不認識就只能是傷害！「小燈泡或台中大夜班男性被害死，他們也互不認識，就是能抵擋存活下來才叫做 殺人『未遂』 不是嗎? 死了就不是『未遂』 了」，認為判輕判重完全在法官一念之間。

王女指出，只能再求助律師協助，大多數人認定台灣司法已死，就是普遍輕判，該判重卻輕放，造成這社會壞份子隨便就傷人、殺人，無視法律的存在，猶如當時陳女喊窮，一個剛殺完人的就能以2千元就釋放回家，「這種標準公平嗎？ 我們的司法正義嗎？」

王女說，法官這樣輕判起不了社會警告作用，「8個月刑期能換來我原本完好的身心嗎」，陳女還說很窮沒錢賠，「有錢作惡卻沒錢和解，甚至連道歉至今都沒有」，會等收到判決書後，跟律師討論是否上訴。