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快訊／和平非靠侵略者善意！　賴清德砲打侯柯「走向統一假和平」

▲民進黨總統候選人賴清德出席總統電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德出席總統電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統大選第一場總統候選人電視政見發表會今（20）晚間登場，民進黨總統候選人賴清德第一輪發言時火力全開，砲轟國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲支持「走向統一的假和平」，自己則是維持現狀的真和平；他頻頻詢問在場的侯、柯兩人：侯接受九二共識，2350萬國人哪有權力決定台灣前途？柯也是五十步笑百步，無法保衛國家生存。

針對侯友宜在第一輪發言時質疑，賴清德是主張台灣獨立的政治工作者，現在要選總統，就換掉「務實台獨工作者」的定義，賴清德第一輪發言時回嗆說，總統領導國家，應該要團結，而不是分裂社會，但是很遺憾，選舉到現在，他的對手們不是用仇恨動員，就是用偏頗的言論抹黑、攻擊自己，「甚至剛剛也沒有例外」。

隨後，賴清德回顧自己的從政歷程，他談及，1996年第一次總統直選，中國發射飛彈，造成台海危機人心惶惶，當時他37歲，是成大醫院的總醫師，為了守護台灣剛剛萌芽的民主台灣，他毅然決然追隨民主前輩的腳步，棄醫從政，「人生在世，找一件讓血會熱的工作來做，也不虛此生」，如今代表民進黨參選總統，將承擔起承先啟後、為國家社會人民4項重大使命。

賴清德表示，第一是保衛國家生存，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，不分族群先來後到，只要認同台灣，都是這一塊土地的主人，他將永遠堅持自由、民主的憲政體制，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣的主權不容侵犯併吞，中華民國台灣的前途也只有2350萬人民才有權利決定，未來他將團結國人，走在總統蔡英文信賴台灣的路上，走進世界，壯大台灣。

賴清德質疑，「侯市長，你口口聲聲說要照顧中華民國，卻又接受九二共識，你難道不知道，中國國家主席習近平在去年中共20大會上，再次強調九二共識就是一個中國原則，一國兩制完全沒有中華民國的空間」，如何用一個中國原則的九二共識，守護中華民國，「你都已經接受了九二共識，2350萬的國人哪裡有權力來決定台灣的前途？」

賴清德也對柯文哲說，「柯主席講話很粗，你的兩岸一家親喊的大小聲，接受一個中國原則，請問你如何走蔡英文總統的外交路線？」近日柯主席批評國民黨本來就是紅的，柯趙配更是極速親中，國民黨副總統候選人趙少康反批柯主席是親中加三級，「你們是五十步笑百步，都無法保衛國家生存」。

對於第二項使命，賴清德說，是守護2350萬人民的生命，過去他習醫救人，不放棄每一條生命，今天參選總統，是為了守護2350萬人民的寶貴生命，和平無價，戰爭沒有贏家，「我願意在對等尊嚴的前提下，敞開大門，和中國進行交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮」。

賴清德說，他對和平有理想，但不曾幻想，在中國尚未放棄武力犯台之前，他將落實和平4大支柱行動方案，強化人民保家衛國的意志，強化國防與經濟，以及強化與民主陣營的合作，發揮威懾的力量，不引戰也不畏戰，以備戰來避戰，來達到和平的目標，靠實力保衛國家，不是靠侵略者的善意，「侯市長、柯主席，你們真的認為一個中國原則，九二共識或兩岸一家親，在處處配合中國，批判台灣挑釁，就可以獲得和平嗎？」

賴清德表示，2350萬條寶貴的生命，真的可以寄託在中國的善意嗎？他說，「侯市長、柯主席，我們都一樣追求和平，但不一樣的是，你們走向統一的假和平，我則是維持現狀的真和平」。

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