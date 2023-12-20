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快訊／賴清德砲打柯文哲違建、農地停車場　「沒被發現就繼續收錢」

▲民進黨總統候選人賴清德出席總統電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德出席總統電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（20）晚間出席首場公辦電視政見會，他砲火全開猛烈抨擊國民黨、民眾黨總統候選人侯友宜、柯文哲，批評「侯康貸」一推出之後，社會普遍認為不可行；至於柯家有新增的違建，投資的農地又違法闢建為收費停車場，「被發現之後，先推給媽媽、爸爸，才恢復現狀，明知故犯，如果沒有被發現，就繼續違法、繼續收錢，這些是你口中的新政治嗎？」

賴清德在第一輪發言時，針對兩岸議題砲打侯友宜、柯文哲，並宣布自己將承擔起4項重大使命，前兩項分別為：保衛國家生存，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，以及願意在對等尊嚴的前提下，敞開大門，和中國進行交流合作。

對於第三項使命，賴清德表示，是照顧全國人民的生活，俗語說吃飯皇帝大，他會好好照顧每個人的飯碗，他有一個夢想，台灣在經濟上能夠成為日不落國，台灣的企業能夠立足台灣、佈局全球、行銷全世界，他也會推動5大信賴產業，並讓中小微型企業轉型，推動均衡台灣國家建設計畫。

賴清德向侯友宜與柯文哲說，1997年香港被迫回到中國，結果失去了全世界，而台灣走進世界迎向未來，台灣的股市已經超越香港恆生指數，「你們兩位真的認為，過時的服務貿易協定，把台灣的經濟再度鎖入中國，並開放大量中生來台就業，真的對台灣人民的生活會比較好嗎？」

對於第四項使命，賴清德說，是讓台灣這塊土地生生不息，番薯毋驚落土爛，只求枝葉代代湠，一個國家的偉大與否不在於土地大小、人口多寡、武力的強大，而在於是否享有民主、人權的普世價值，是否不分族群、性別、年齡、地域，都能夠和諧自在生活，他將會擴大社會投資，以加薪、減稅、少負擔3原則，讓年輕人可以看見希望，壯年人可以實現夢想，老年人擁有幸福，弱勢者也可以得到照顧。

賴清德特別說明，為了解決年輕人的居住問題，他將推動社會住宅，「侯市長，你的侯康貸一推出之後，社會普遍認為不可行，不如多興建社會住宅」，侯的塭仔圳市地重劃有400公頃，目前只規劃2100戶社會住宅，若是用5％計算，可再增加1萬戶以上，「我請問你，你願不願意這樣做？願不願意用成本價賣給中央，由我來做？」

賴清德對柯文哲說，「柯主席，你家有新增的違建，你投資的農地又違法闢建為收費停車場，年輕人關心的房子跟土地，你都出問題呀！而且都是被發現之後，先推給媽媽、爸爸，才恢復現狀，明知故犯，如果沒有被發現，就繼續違法、繼續收錢，這些是你口中的新政治嗎？」他說，坦白跟社會大眾講，柯文哲家還有沒有其他問題？未來如果自己執政，他期許自己是「希望的色彩」，不是綠色、藍色或白色，會用行動帶來希望，讓台灣生生不息。

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