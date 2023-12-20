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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／提出五五計畫　柯文哲喊話「我不會貪污」：這點就贏藍綠

▲▼民眾黨總統候選人柯文哲出席「第一場總統候選人電視政見發表會」。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席「第一場總統候選人電視政見發表會」。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

首場總統候選人電視政見發表會於今（20）日晚間7時登場，面對國民黨、民進黨激烈交鋒，民眾黨總統候選人柯文哲開頭便直言，2024是台灣命運轉淚點，「到底要繼續留在像他們藍綠惡鬥的兩極泥淖，還是走上新政治新文化？而柯文哲也宣布要提出「五五計畫」，呼籲年輕人向長輩溝通「最好選擇是柯文哲」，因為他不會貪污，「這點就贏國民黨民進黨」。

柯文哲於政見發表會第一輪發言時表示，他向大家承諾，「當選中華民國總統，一定建構一個民主自由、繁榮和平、團結和諧的國家，2024年是台灣一個命運轉淚點，到底要繼續留在像他們藍綠惡鬥的兩極泥淖，還是就走上一個新政治、新文化？」

柯文哲提及，其實現階段台灣要面對很多問題，例如「五缺」缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，甚至缺雞蛋，還有年輕人最痛恨的高房子、高房價，還有國安危機、少子化、高齡化，甚至勞保快破產、健保無法控制，這些問題都要在2024有一個改變。

柯文哲指出，今年5月20日代表民眾黨宣布參選總統的時候，說過「希望台灣是一個美麗之島、福爾摩沙，而不是像外國媒體說的世上兵凶戰危之地。」希望台灣是中美溝通橋樑，而不是中美對抗棋子，希望台灣是一個團結和諧社會，而不是分裂仇恨社會，最重要的是，「我希望台灣是有一個清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政府來領導，而不是一個每天喊口號、大撒幣、製造仇恨，什麼問題都沒解決的政府來領導。」

柯文哲說，面對2024總統大選，總綱就是「共榮社會國家治理」，對外是「台灣自主兩岸和平」，對內是「聯合政府團結台灣」，台灣400年來就是個「共榮社會」，從400年前的原住民開始，後來有西班牙人、荷蘭人、鄭成功帶著漢人來、客家人，還有甲午戰爭後的日本人，1949年隨著國民政府撤退來台灣的居民同胞，當然還有這幾年來的新住民，台灣本來就是移民社會，「我們對台灣人應該有個新定義，只要住在台灣、認同台灣、喜歡台灣，他就是台灣人。」馬偕是個很好的代表，希望透過共榮社會思想可以建構台灣成為團結和諧社會。

柯文哲認為，國家治理是指「政治要落實在人民生活的每一天」，人民才是政治的主體，而不是意識形態，政治的核心是執行力，而執行力是要建立在一些信念跟價值上面，例如說不應短期利益犧牲長期利益、不應少數人利益犧牲多數人利益、不應政黨利益犧牲國家利益，「我們講究正直誠信，我們講究理性務實科學，希望用理性務實科學態度，去處理每天面對的問題，而不是用意識形態喊口號、而不是大撒幣根本沒解決問題，短期選票不應當是政治上唯一考量，而沒有長期規劃，總之共榮社會國家治理是我們對台灣未來的一個想像。」

柯文哲稱，大家都非常關心台灣跟大陸關係，自己的主張是「台灣自主兩岸和平」，台灣自主是「維持現在我們享有民主自由的政治制度跟生活方式之下，願意以對等尊嚴方式和大陸展開交流」，他辦過8次雙城論壇、2017年世大運，成功與中國大陸打交道經驗，且過程中從未讓台灣權益受損，根據自己的經驗，可以用「5個互相原則」與大陸相處，「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，他知道大家都各有困難之處，所以能不能在互相諒解情形下，大家彼此找出一個大家都可以接受的方案？

柯文哲表示，台灣自主兩岸和平是他對兩岸關係的基本態度，沒有人會把國家安全完全寄託在對方善意上，所以在台灣自主方面，也認為一定要有足夠的國防力量，因此主張國防預算應該達到gdp的3％，畢竟沒有可靠的自主國防，是沒辦法和人家對等又有尊嚴的談判。

柯文哲提及，他對內主張「聯合政府團結台灣」，事實上在台灣歷史上或華人歷史上，也沒聯合政府的經驗，不過研究過去30年台灣政治上最大問題就是藍綠惡鬥，而且不分是非，但立法院丟水球、丟豬內臟、丟預算書，可是從來沒好好坐下來討論一下，到底怎麼面對台灣現在的問題。

柯文哲說，目前台灣憲政體制有幾個缺點「贏者全拿毫無制衡」，而且有權無責，選上的總統即使是少數人支持的總統，因為目前選舉制度下，不管幾組總統候選人，只要他是最高票就當選，台灣不像法國如果第一輪沒過半，還要選最高票的兩人再投一次，因此很可能真的選出少數人的總統，而且選上了就完全沒辦法制衡，現在政府是一種「贏者全拿毫無制衡」，且「有權無責」才會出現蔡英文700多天不用開記者會。

柯文哲也認為，目前憲政體制也對小黨非常不公平，因為不分區立委要得到票數5％以上才能分配到席次，這也有助於權力的集中，避免小黨出頭。

柯文哲主張，總統應到立法院去國情報告、可接受黨團質詢，行政院長應該要有立法院同意後任命，部會首長應當到立法院各委員會去接受聽證，然後不分區應該3%以上票數就開始分配席次；另外在立院選舉上，主張從並立制改為聯立制，主張廢除考監兩院實行三權分立，「文官制度重整」不管高階文官或國營事業董監事，應該有公開透明的遴選制度，最重要的是把開放政府、全民參與、公開透明的理念帶進政府，讓政府不再是單一政黨或少數幾個人就可以把持，聯合政府團結台灣。

柯文哲強調，這場選舉要請大家思考，「我們到底是要繼續留在藍綠兩極對抗，還是走向一個新政治、新文化？這是值得我們全體國民去認真思考，希望這場選舉之後，台灣是一個社會和諧、政黨和解、兩岸和平的社會。」

而柯文哲也呼籲所有支持者，特別是年輕朋友們，「請問你有多久沒跟爸爸、媽媽、阿公、阿嬤，甚至外公、外婆講話？我來這地方要來提出一個『55計畫』，每天5分鐘、每週至少5天，如果住在一起就跟這些長輩面對面講話，若沒住在一起可以打電話關心長輩，跟長輩有良好溝通後，拜託，跟他們講說『2024台灣最好的選擇是柯文哲』。」

柯文哲說，長輩問說「為什麼」，就跟長輩說「第一柯文哲不會貪污，這點就贏國民黨民進黨了」、「第二，他不會債留子孫，不會像是其他兩黨，造成我們下一代年輕人龐大負擔」、「第三，他還是滿注重老人福利的，我們台北市65歲以上健保費有補助，然後給他一個月450塊的悠遊卡可以免費坐公車捷運等等」，希望這場選舉之後，台灣是個和諧社會。

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