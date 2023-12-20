快訊／賴清德：侯柯自我吹捧清廉　「請你們反貪腐是請鬼拿藥單」

▲民進黨總統候選人賴清德出席總統電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈、陳家祥／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（20）晚間出席電視政見發表會，他第二輪發言時猛批，國民黨與民眾黨總統候選人侯友宜、柯文哲喜歡罵民進黨貪腐，但侯在新北市副市長、市長任內被起訴及被偵辦人數破紀錄高達140人，柯市府任內依貪污罪起訴的市府員工多達108人，比起郝龍斌市長時代的102人還要多，「你們還在這裡自我吹捧你們比別人清廉，要你們兩個人來反貪腐是請鬼拿藥單」。

賴清德在第二輪談話時說，他擔任總統，也將秉持民主大聯盟的精神，用人唯才、不分黨派，建立清廉勤政愛鄉土的政府，建設國家，發展經濟，照福人民，並且積極打擊黑、金、槍、毒、詐、貪腐，「我從政近30年，不貪不取，乾乾淨淨對弊案零容忍，該查就查，該辦就辦，該離職就離職，絕不寬貸」。

賴清德直言，不分黨派都有好人壞人，不該一竿子打翻一船人，他同意民進黨不完美，有做不夠、做不好，也有做錯的地方，但民進黨會在民意的教訓中檢討改進。

「侯市長、柯主席，你們喜歡罵民進黨貪腐，你們常常罵的那幾個案子都有結果了，你們應該知道吧？」賴清德細數，超思購蛋案已經調查完畢，只有2個人被起訴，一個是Linbay好油，民眾黨不分區立委候選人黃國昌的好朋友，另一個是國民黨的黨工許哲賓，擁有1000多個人頭帳戶，證明國民黨中央有養網軍。

賴清德說，疫苗採購案一共檢舉62案，檢調查無實據，已經調查完畢，通通簽結，他認為高端疫苗契約立法院已經調閱過，監察院也有調查過，程序上應該解決，基於社會公利以及人民有知的權利應該公開；至於潛艦國造案，檢方查了幾百條金流，最後也證明清白簽結，反而國民黨立委馬文君涉外患罪，「你們卻同流合汙，無條件捍衛馬文君」。

賴清德還說，「你們也用88槍擊案攻擊台南，用和我無關的事件抹黑我，但開槍和幕後的人都抓到了，都和國民黨有關，國民黨是做賊喊捉賊」，其實國際透明組織公布，台灣現在的清廉程度是27年來最好，也就是蔡英文政府遠比馬英九政府還要好，反觀國民黨，過去的黑金貪腐紀錄，族繁不及備載，現在仍然子孫滿堂。

「侯市長，你都有前往助選，你不是和黑金勢不兩立而是稱兄道弟」，賴清德諷刺說，侯市長跟柯主席剛剛互相吹捧，但侯市長在副市長和市長任內，市府被起訴及被偵辦人數破紀錄高達140人，治安滿意度也都是後段班，這種包袱、這種成績，怎麼反貪腐，怎麼拚治安？

對於柯文哲，賴清德說，「柯主席，你為了擴張勢力，各縣市黨部成為黑道、強盜、暴力討債和問題人物的堂口，更挺涉貪的高虹安，也毫無顧忌的和國民黨的牛鬼蛇神擁抱在一起，柯市長，民眾黨才4年，怎麼墮落這麼快？」他直言，柯市長過去也常批判郝龍斌政府貪腐，「你自己知不知道，在你任內依貪污罪起訴的市府員工多達108人，比起郝龍斌市長時代的102人還要多，你們還在在這裡自我吹捧你們比別人清廉，要你們兩個人來反貪腐是請鬼拿藥單」。