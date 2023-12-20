侯友宜提青年政策　轟民進黨「千錯萬錯都在怪年輕人」

▲國民黨總統候選人侯友宜參與首場電視政見會。（圖／民視提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（20）日在第二輪政策會時，他主打青年政策，除了細數近期推出的青年政策外，他砲火也主攻民進黨總統候選人賴清德，他表示，他曾聽過賴說的一句話，實在是覺得很辛苦，就是「現在房價正在降」，以及「年輕人沒買房子，是因為沒有規劃」，千扯萬扯都是年輕人的錯，民進黨都沒有錯，「年輕人沒有欠民進黨，青年缺的是真心對待他們」。侯友宜也承諾，未來若當選，總統府與行政院將請年輕人當實習生，「我們欠他們一個希望跟未來」。

侯友宜開始時，先針對柯文哲、賴清德上一輪的發言表示，「柯文哲說他不會貪污，我當了43年公職，青年是永遠會要我守護的，柯主席請你記得，侯友宜絕對不會貪污」，他也回應賴清德，「我剛剛講得非常清楚，兩岸的護國神山是中華民國憲法」不管是什麼共識，都是在憲法底下，「我反對一國兩制、也反對台獨」，堅守台灣民主自由，用嚇阻提升對話交流，不要抹紅，「我用一生守護台灣，不像你們你來變去」。

侯友宜再嗆賴清德，只有賴清德能說陸生納入健保沒事，自己提議要用現行辦法讓陸生來台就業，「你們現在就在做，為什麼我不能做？」喊話到了選舉不要抹紅別人。

侯友宜提出五大面向青年政見，包含「青年安居生養」、「青年加薪」、「青年圓夢」、「青年學費減壓」、「青年公共參與」，侯解釋，年輕人頭起款付不起，希望大家趕快買到房子，因此提出1500萬免頭期款買房，加上租金實價登錄，房東釋出房子就減稅，社會住宅民間和公家共同推動，且只要生2胎就能租社會住宅。

侯友宜說，再加上凍卵補助3萬，第三胎補助百萬，基本工資調漲到33K，企業要幫員工加薪，政府就幫公司減稅，還要給18至25歲年輕人3萬塊出國從事文藝活動，並全力推動18歲公民投票權，請年輕人到總統府、行政院當實習生，並召開青年國是會議。

侯友宜坦言，這幾年對年輕人照顧不夠，政府欠年輕人，老一輩時代只要肯拼就有機會，賴清德稱薪水不高的照護員「做功德」，還跟年輕人說房價再降，「不過真的有降過嗎？」政府官員說，年輕人買不起房子是沒規劃，「民進黨都沒錯，年輕人沒欠民進黨，年輕人缺的是公平正義，缺的是如何真心對待」。