　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「礦區工寮就是礦工的眷村」　媒體人嘆：稱之違建是莫大羞辱！

▲▼ 賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

▲賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議仍未止息，也掀起各界對「礦工」一職的歷史發展討論，資深媒體人鍾年晃20就在臉書分享自身經歷表示，「礦區工寮就是礦工的眷村」，都是時代留下的產物，只是兩者後來的際遇有天壤之別，用現代的法律觀點稱之「違建」是莫大的羞辱。

鍾年晃透露，因為父親工作關係，他小學之前絕大多數時間都住在新北市礦區，和他一樣有相同成長經驗的數萬名小孩，童年最深刻的回憶通常都是不幸的悲劇，當時入坑採礦的風險極高，當礦工坐上台車進坑，誰都不知道能否看到隔天的太陽。

針對近期熱議的礦工工寮，鍾年晃表示，當時的礦工大多是外地來謀生的單身漢，他們所住的工寮其實也稱不上房屋，就是用木板釘成四面牆，屋頂很薄的馬口鐵或鐵皮蓋著，這種環境夏天熱得像烤箱，冬天就是個大冰箱；外面下大雨，屋裡下小雨是家常便飯，屋內隨便用布簾隔開兩張床就是隔間；這就是當年礦工的生活環境，現代人應該無法想像，但他們就是這樣胼手胝足養活自己和下一代，同時也成為台灣經濟起飛的無名英雄。

鍾年晃接著分享，他小時候有個死黨，有天他到朋友家玩，一進客廳，一種熟悉感油然而生，因為朋友家和他以前看過的礦區工寮幾乎一樣簡陃，牆壁也是木板釘的，屋頂一樣是鐵皮，後來他才知道，原來那是眷村，是用來安置1949年隨國民黨政府撤退來台灣的人所住的家；這些人跟隨國民黨政府來台，多數都是孑然一身，政府隨便找了一塊地，告訴他們暫時住在這裡，過幾年就回大陸去了，所以他們就地用木板搭了房子，用鐵皮蓋了屋頂，從來也沒有人想過要申請執照。

「知道『礦區工寮就是礦工的眷村』是什麼道理了吧」，鍾年晃坦言，其實，兩者都是那個時代所遺留下的產物，只是後來兩者際遇卻有天壤之別。

鍾年晃指出，住眷村的人，因為有執政者主動發現問題，由政府編列數千億預算進行改建，然後配售給原住戶，他們辛苦幾十年終於換來一個可以安身立命之所；住礦區的人，煤礦業沒落之後，他們再也無人聞問，房子舊了、破了，只好自己想辦法改建，但台灣礦業源自日治時期，許多即存的礦區工寮當初蓋的時候，根本沒有申請，也不需要任何執照，改建的時候又要向誰申請、如何申請呢？

鍾年晃表示，如果說礦區工寮已存在數十年，甚至在現代都市計劃或建築法規出現之前就已經有的，他認為，用現代的法律觀點稱之「違建」，那是莫大的羞辱，畢竟責任不在他們，而是幾十年來政府忽視所造成的結果。

「你可以批評賴清德當立委時沒有積極為礦區工寮合法化請命，可是他當時如果做了，一定會被批評自肥」，鍾年晃強調，請不要將「違建」兩個字套用在全國相同情形大約6000戶的住戶身上，因為這對他們不公平，他們沒有佔任何人的便宜，畢竟礦區工寮和眷村都是歷史洪流所造成的產物，不應該有兩套標準。

ET快訊
賴清德：將萬里老家「公益信託」　無償、無限期捐做公益使用
新竹妹收「近6萬電費帳單」嚇到心臟快停！台電找到原因了
全新功能曝光！iPhone 16傳全系列搭載「2大按鈕」
侯友宜政見會砲火猛攻賴清德　質問：是否願意放棄台獨黨綱？
交往9年「到家沒傳LINE」　女友等到爆炸！全場爆共鳴
人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」　人夫頭頂綠炸
暖暖包用完別急著丟！「2大隱藏功能」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜提青年政策　轟民進黨「千錯萬錯都在怪年輕人」

賴清德：將萬里老家「公益信託」　無償、無限期捐做公益使用

快訊／賴清德砲打柯文哲違建、農地停車場　「沒被發現就繼續收錢」

快訊／提出五五計畫　柯文哲喊話「我不會貪污」：這點就贏藍綠

侯友宜猛攻賴清德「民進黨已是新威權」　新特偵組把弊案全查清楚

侯友宜政見會砲火猛攻賴清德　質問：是否願意放棄台獨黨綱？

快訊／和平非靠侵略者善意！　賴清德砲打侯柯「走向統一假和平」

快訊／賴清德遇柯文哲第一句話　「你西裝穿比我緊欸！」

陳建仁：9波全國打詐專案　偵破千件詐團、查扣犯罪所得逾21.8億

邱毅稱賴清德老家禁空拍？　國安局打臉：19日未實施空拍干擾作業

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

還是好的？囤積過期品　家人清冰箱一旁母氣炸

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

侯友宜提青年政策　轟民進黨「千錯萬錯都在怪年輕人」

賴清德：將萬里老家「公益信託」　無償、無限期捐做公益使用

快訊／賴清德砲打柯文哲違建、農地停車場　「沒被發現就繼續收錢」

快訊／提出五五計畫　柯文哲喊話「我不會貪污」：這點就贏藍綠

侯友宜猛攻賴清德「民進黨已是新威權」　新特偵組把弊案全查清楚

侯友宜政見會砲火猛攻賴清德　質問：是否願意放棄台獨黨綱？

快訊／和平非靠侵略者善意！　賴清德砲打侯柯「走向統一假和平」

快訊／賴清德遇柯文哲第一句話　「你西裝穿比我緊欸！」

陳建仁：9波全國打詐專案　偵破千件詐團、查扣犯罪所得逾21.8億

邱毅稱賴清德老家禁空拍？　國安局打臉：19日未實施空拍干擾作業

台裔建築師跨足珠寶界　哈佛才女3D列印首飾被博物館收藏

侯友宜提青年政策　轟民進黨「千錯萬錯都在怪年輕人」

陳志強補求婚！為曾智希「摘天上星星」　她收驚喜哭了：很幸福

嘉義鄉代林芳琪當選無效之訴　二審逆轉勝「當選有效」

賴清德：將萬里老家「公益信託」　無償、無限期捐做公益使用

新竹妹收「近6萬電費帳單」嚇到心臟快停！台電找到原因了

八里左岸河濱廊帶大升級　新北跨河煙火最佳觀賞

網紅歌手高萱辦粉絲「奉茶」會 與80歲老翁因飲水鬧笑話

快訊／賴清德砲打柯文哲違建、農地停車場　「沒被發現就繼續收錢」

快訊／提出五五計畫　柯文哲喊話「我不會貪污」：這點就贏藍綠

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

「逼我父母2小時搬家！」　南鐵受害者轟賴清德：你老家惜命命

快訊／柯文哲農地現況直擊！遊覽車「一夜清空」

賴宅特勤清掃照風傳　國安局回應了

快訊／政黨票號次出爐！　民進黨6號、國民黨9號、民眾黨12號

快訊／侯友宜、柯文哲、賴清德首場政見登場　三人深西裝揮手致意入場

白營內鬨！他：未達2條件　黃應請辭

賴清德萬里老家空拍全景曝光　邱毅：臥虎藏龍！拆了總統夢就沒了

抽籤號次出爐！　台北市8區域立委候選人一次看

ET民調／侯康34.7%、賴蕭35.9%　差距再縮小僅輸1.2個百分點

新北12區域立委候選人號次出爐　這人裸上身登場高舉「放下對立」

老家違建看出賴清德缺陷　黃揚明：堅持不認錯

賴清德：礦區小房屋無法與侯柯比較

學生問九二沒共識怎談？趙少康回4字

「柯P農地」條件優　房仲分析：有機會轉建地

更多熱門

相關新聞

賴清德萬里老家爭議衝擊80萬票　黃暐瀚：雖照規定但觀感不佳

賴清德萬里老家爭議衝擊80萬票　黃暐瀚：雖照規定但觀感不佳

民進黨總統候選人賴清德萬里老家被新北市府認定既存違建、無需拆除但要拍照列管，近日又被發現有國安人員在現場站哨，爭議不斷。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，其實國安人員在是照規定，但觀感不佳，賴清德早該交代國安人員，不要派駐憲兵於萬里老家，現在民調直直落，短短兩週已經掉了5個百分點，來回80萬票，這是民進黨不可承受之重。

快訊／侯友宜、柯文哲、賴清德首場政見登場　三人深西裝揮手致意入場

快訊／侯友宜、柯文哲、賴清德首場政見登場　三人深西裝揮手致意入場

賴清德老家維安人員全撤離、禁空拍機！　邱毅疑：神秘客已離開？

賴清德老家維安人員全撤離、禁空拍機！　邱毅疑：神秘客已離開？

治理國家需要經驗　蕭美琴：不是用口號或娛樂性質發洩情緒

治理國家需要經驗　蕭美琴：不是用口號或娛樂性質發洩情緒

指韓粉分裂投票沒道義　趙少康：是我要國民黨列韓國瑜當不分區第一

指韓粉分裂投票沒道義　趙少康：是我要國民黨列韓國瑜當不分區第一

關鍵字：

2024總統2024賴清德萬里老家違建礦工工寮眷村鍾年晃

讀者迴響

熱門新聞

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

限時1天！iPhone下殺1折開賣

陳美鳳67歲長這樣太神！他驚「以為是韓女團」

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

女星許佳玲死因出爐！尖刀「直插心臟」斃命

《全明星》錄影爆對罵衝突！

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

等紅燈被撞一片！8騎士受傷…肇事女駕駛喊：鞋子卡住

寒流、冷氣團接力！最冷時刻出爐「急凍6度」　4地有機會降雪

陳俊秀補償出爐　樂天挑走兄弟陳柏豪

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

更多

最夯影音

更多
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗
貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面