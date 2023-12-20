「礦區工寮就是礦工的眷村」　媒體人嘆：稱之違建是莫大羞辱！

▲賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議仍未止息，也掀起各界對「礦工」一職的歷史發展討論，資深媒體人鍾年晃20就在臉書分享自身經歷表示，「礦區工寮就是礦工的眷村」，都是時代留下的產物，只是兩者後來的際遇有天壤之別，用現代的法律觀點稱之「違建」是莫大的羞辱。

鍾年晃透露，因為父親工作關係，他小學之前絕大多數時間都住在新北市礦區，和他一樣有相同成長經驗的數萬名小孩，童年最深刻的回憶通常都是不幸的悲劇，當時入坑採礦的風險極高，當礦工坐上台車進坑，誰都不知道能否看到隔天的太陽。

針對近期熱議的礦工工寮，鍾年晃表示，當時的礦工大多是外地來謀生的單身漢，他們所住的工寮其實也稱不上房屋，就是用木板釘成四面牆，屋頂很薄的馬口鐵或鐵皮蓋著，這種環境夏天熱得像烤箱，冬天就是個大冰箱；外面下大雨，屋裡下小雨是家常便飯，屋內隨便用布簾隔開兩張床就是隔間；這就是當年礦工的生活環境，現代人應該無法想像，但他們就是這樣胼手胝足養活自己和下一代，同時也成為台灣經濟起飛的無名英雄。

鍾年晃接著分享，他小時候有個死黨，有天他到朋友家玩，一進客廳，一種熟悉感油然而生，因為朋友家和他以前看過的礦區工寮幾乎一樣簡陃，牆壁也是木板釘的，屋頂一樣是鐵皮，後來他才知道，原來那是眷村，是用來安置1949年隨國民黨政府撤退來台灣的人所住的家；這些人跟隨國民黨政府來台，多數都是孑然一身，政府隨便找了一塊地，告訴他們暫時住在這裡，過幾年就回大陸去了，所以他們就地用木板搭了房子，用鐵皮蓋了屋頂，從來也沒有人想過要申請執照。

「知道『礦區工寮就是礦工的眷村』是什麼道理了吧」，鍾年晃坦言，其實，兩者都是那個時代所遺留下的產物，只是後來兩者際遇卻有天壤之別。

鍾年晃指出，住眷村的人，因為有執政者主動發現問題，由政府編列數千億預算進行改建，然後配售給原住戶，他們辛苦幾十年終於換來一個可以安身立命之所；住礦區的人，煤礦業沒落之後，他們再也無人聞問，房子舊了、破了，只好自己想辦法改建，但台灣礦業源自日治時期，許多即存的礦區工寮當初蓋的時候，根本沒有申請，也不需要任何執照，改建的時候又要向誰申請、如何申請呢？

鍾年晃表示，如果說礦區工寮已存在數十年，甚至在現代都市計劃或建築法規出現之前就已經有的，他認為，用現代的法律觀點稱之「違建」，那是莫大的羞辱，畢竟責任不在他們，而是幾十年來政府忽視所造成的結果。

「你可以批評賴清德當立委時沒有積極為礦區工寮合法化請命，可是他當時如果做了，一定會被批評自肥」，鍾年晃強調，請不要將「違建」兩個字套用在全國相同情形大約6000戶的住戶身上，因為這對他們不公平，他們沒有佔任何人的便宜，畢竟礦區工寮和眷村都是歷史洪流所造成的產物，不應該有兩套標準。