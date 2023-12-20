快訊／侯友宜、柯文哲、賴清德首場政見登場　三人深西裝揮手致意入場



記者崔至雲、袁茵、呂晏慈／台北報導

總統候選人電視政見發表會第一場今（20）日晚間7時登場，國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲、民進黨候選人賴清德於晚間5點半後陸續抵達轉播的民視電視台，三人在抵達現場後均未受訪，僅簡單向媒體揮手致意，即馬上進去準備。

▲國民黨總統候選人侯友宜出席總統電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

第16任總統副總統選舉第一場總統候選人電視政見發表會，今晚在民視登場，依主辦單位規定，候選人須於6點前報到、6點半將抽籤、6點40分將拍照、彩排。

▲民眾黨總統候選人柯文哲出席總統電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）



首先抵達的是侯友宜，侯於5點33分抵達會場，身穿深色西裝外套，繫上淺藍色領帶，並在胸前別上國旗徽章；柯文哲於6時整抵達會場，由提前抵達的競選總幹事黃珊珊出面迎接；而柯身穿一襲黑灰色西裝，繫上有民眾黨藍綠色斜條紋的領帶，胸口則佩戴著中華民國國旗與「KP」徽章。

最後抵達的是賴清德，賴今晚穿著標誌性的深藍色西裝、紫色領帶，由競選總部總幹事潘孟安、國家政策藍圖召集人鄭麗君、發言人陳世凱等人陪同，入場經過民視副總經理胡婉玲時，還停留了一小會兒，與胡握手致意。

▲民進黨總統候選人賴清德出席總統電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）