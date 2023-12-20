賴清德萬里老家爭議衝擊80萬票　黃暐瀚：雖照規定但觀感不佳

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家被新北市府認定既存違建、無需拆除但要拍照列管，近日又被發現有國安人員在現場站哨，爭議不斷。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，其實國安人員在是照規定，但觀感不佳，賴清德早該交代國安人員，不要派駐憲兵於萬里老家，現在民調直直落，短短兩週已經掉了5個百分點，來回80萬票，這是民進黨不可承受之重。

黃暐瀚說，賴清德脾氣超硬，對母親的感情與感恩，使他寧可承受政治損傷，也不曾想過拆掉老家了事，不過民調短短兩週已經掉了5個百分點，不只總統選情，輸贏在一萬票以內的10多個立委選區，能否連任也是挑戰。

黃暐瀚指出，當大批媒體與直播主絡繹前往萬里拍攝時，居然還有國安人員現場戍守，這下賴清德與民進黨的支持度，可能又要丟掉好幾％。不過，根據「特種勤務條例」12條，針對「安全維護對象」的居住所，因應危害防止之必要，得劃出安全維護區及設置安全設施。也是根據這條，賴清德的萬里老家外面，從2000年他擔任副總統之後，開始設置憲兵哨所，維持安全。

黃暐瀚說明，只要是「安全維護對象」住的地方，房子所有人不一定要是維護對象，國安單位都會派人駐守，比如說2000年陳水扁當選總統之後，國安特勤中心立刻把「民生東路老家」隔壁整戶承租；2008年馬英九當選之後，「興隆路老家」樓上也一樣整層承租，國安特勤人員全面進駐。這個期間，陳水扁、馬英九兩位總統，大多都住在愛國西路的總統官邸，但原住所一樣會有國安人員，但講這些，一般民眾知道嗎？大家只會覺得扯，沒人住的萬里老家，國安人員顧個屁？

面對自己的老家頻遭對手攻擊，賴清德20日在中常會主動談及，說它是程序上可以申請補正、程序合法的房子，大家想想，這偏遠礦區的小房屋，跟國民黨總統候選人侯友宜陽明山整棟的學生宿舍根本沒有辦法比較，也跟民眾黨總統候選人柯文哲他們家的違建，跟他所購買的農地當遊覽車停車場價值也沒有辦法比較。