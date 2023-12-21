潔癖小三勾老闆激情吞吐！統一獅比賽洩姦情　正宮看直播崩潰

▲補習班老闆偷吃班主任，2人一同在現場看職棒比賽，被在家中看直播的正宮抓到。（示意圖，非本案當事人／視覺中國CFP）



記者黃資真／台北報導

北市一名補習班老闆偷吃班主任，2人經常以運動為由約出門，實則是到摩鐵「運動」，直到正宮在電視轉播的職棒統一獅比賽現場，發現2人同框之特寫鏡頭，對話紀錄中小三更自豪稱自己有潔癖，替他服務口交是老闆賺到，正宮憤而提告求償百萬，台北地院判決老闆、小三賠償40萬元為適當。

正宮主張，班主任小美（化名）自2018年進入補習班工作，自2022年9月起，丈夫阿明（化名）開始頻繁接送小美上下班，又經常以運動健身為由相約外出，她認為此舉不適，屢次勸阻阿明要跟員工保持距離，反被指責想太多。

直到同年12月，正宮使用家中平板時無意看到2人鹹濕的對話紀錄，多次討論嘿咻過程，阿明還得意在同學群組炫耀與自家班主任開房，2人也毫不避諱在補習班附近牽手散步，被他人撞見告知正宮。

為了家庭和諧，正宮盼阿明能結束這段不倫戀，阿明卻死性不改，與小美在外約會，返家後還毫不在意稱「以後我跟她（小美）出去，我就會直接跟你講，沒有什麼好遮掩的」；同年6月11日，正宮與孩子在家中看職棒統一獅隊比賽轉播時，甚至看到2人坐在觀眾席被特寫鏡頭拍下，正宮心碎提告，求償100萬元。

審理時阿明否認外遇發生性行為，且他原先是邀約兒子去看比賽，但兒子因覺得票價太貴又太熱，想待在家裡，他才會找小美一起去，是妻子每天到補習班騷擾，導致員工們相繼離職，營運陷入危機，不得不延長工作時間睡在辦公室，並非很多天不回家；小美則搬出其他判決稱外遇行為並不屬於侵權行為，請求駁回。

法官勘驗2人對話紀錄，小美表示「今天有人捨不得回家，還是誰每天都想要在車上」，阿明回「還被你騎上來」，小美又說「仔細想想，以前需要動嘴巴的次數大概手指頭數的出來，因為我有潔癖怕有味道所以不愛，但光這幾個月你就被服務多少次！真的賺翻了」，阿明則稱「那就算是天生好手就對了，常會讓人忍不住要噴射」，足見阿明、小美明顯侵害正宮配偶權，已逾越一般男女之交往關係，判決2人賠償40萬元為適當。可上訴。