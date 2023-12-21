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社會 社會焦點 保障人權

摩鐵3度激戰人夫同事！小三車上喊：啊啊啊這是8分力了　正宮心碎

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小三與人夫發生婚外情，在車內調情對話都被錄下，正宮心碎提告。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／台北報導

台北一名人夫偷吃女同事，還與對方牽手逛夜市，被老婆的家人目擊，並拍下照片傳給老婆，姦情因此曝光！正宮發現後心碎蒐證提告，提出行車紀錄器錄到的對話作為事證，內容包括「愛妳我的老婆」等。法院審理後判人夫與小三應連帶賠償正宮25萬元，全案仍可上訴。

正宮主張，丈夫與小三為同事，2人除了有上班的溫馨接送情之外，還一同出遊、用餐、上摩鐵，讓她精神大受打擊，決定向2人提告求償精神撫慰金100萬元。

小三辯稱，雖然自己確實有與人夫交往、發生性行為，但在人夫主動向她示好時，她曾向其他同事詢問人夫的婚姻狀態，得到的都是「好像已經離婚了」的答案，人夫也自稱已離婚，她這才與對方進一步來往，直到2022年10月才知道人夫其實並非單身狀態。

但小三的同事出庭證稱，先前小三曾詢問人夫是否結婚了，他告訴小三，人夫婚姻關係存續中，當時他還詢問小三，為何要詢問此事，但對方都沒有回答；人夫則稱，一開始他確實欺騙小三稱「我已經離婚」，直到2022年7月，小三才知道其實他尚未離婚。

士林地方法院調查發現，小三曾與他人傳LINE「一開始6、7月的時候我知道（人夫已婚），所以我一直問XX他們離婚了沒」，可見小三早就知道人夫結婚，只是無法確認是否離婚。另外，既然她2022年7月間再次詢問該名出庭作證的同事，就已獲得人夫還沒離婚的答案，卻未積極的向人夫查證婚姻狀態，還多次與人夫外出，可以認定她是故意侵害正宮的配偶權。

士林地方法院再勘驗正宮提出的相關事證得知，小三從2022年7月開始發出多則與人夫的閃文，另外，透過同年9月的行車紀錄器可發現，內容有不少小三與人夫調情的對話，包括「可以用三分兩分力抱我嗎？」、「啊…這不是兩分力，啊啊啊，這是八分力了」、「愛妳我的老婆」，以及9月、10月間3度到摩鐵的事證，不採信小三說詞，判人夫與小三應連帶賠償正宮25萬元，可上訴。

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