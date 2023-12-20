新北第2選區立委號次出爐！　民進黨林淑芬1號、民眾黨李有宜3號

▲新北第2選區立委號次出爐，民進黨林淑芬（左）1號、中華統一促進黨何淯笙（中）2號、民眾黨李有宜（右）3號。（圖／翻攝自臉書／林淑芬、何淯笙、李友宜）

記者楊喬詅／綜合報導

新北市立委選舉今天舉行候選人號次抽籤，12個選區分2組同時作業。多數參選人親自到場，抽籤前分別闡述參選理念；抽籤後，多搭配數字說「一馬當先」等吉祥話。其中新北市第二選區共有3名候選人，民進黨候選人林淑芬抽到1號，中華統一促進黨候選人何淯笙抽到2號，民眾黨候選人李有宜抽到3號。

新北市第二選區（蘆洲、五股、三重16里），版圖向來綠大於藍，其中新北市第二選區共有3名候選人進行角逐，民進黨候選人林淑芬抽到1號，中華統一促進黨候選人何淯笙抽到2號，民眾黨候選人李有宜則抽到3號。

新北市第二選區現任立委林淑芬2020年選舉以13萬2591票62.37％得票率，大贏國民黨黃桂蘭的7萬7625票36.51％得票率。本次林淑芬挑戰6連霸，國民黨、民眾黨將以「藍白合」聯合支持李有宜。

新北市立委各選區抽籤結果如下：

第1選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）共有5名候選人，1號為台灣維新徐百弟、2號為民進黨何博文、3號為制度救世島游清池、4號為國民黨洪孟楷、5號為中華統一促進黨翁藤原。

第2選區（五股、蘆洲及三重區富貴里等16里）共有3名候選人，1號為民進黨林淑芬、2號為中華統一促進黨何淯笙、3號為民眾黨李有宜。

第3選區（三重區二重里等103里）共有4名候選人，1號為國民黨蔡明堂、2號為無黨籍蘇卿彥、3號為民進黨李坤城、4號為無黨籍陳東雲。

第4選區（新莊區中平里等75里）共有5名候選人，1號為無黨籍洪懿馥、2號為民進黨吳秉叡、3號為無黨籍蘇輝湟、4號為國民黨蔣欣璋、5號為制度救世島邱吉均。

第5選區（樹林、鶯歌及新莊區民安里等9里）共有2名候選人，1號為民進黨蘇巧慧、2號為國民黨洪佳君。

第6選區（板橋區中正里等65里）共有3名候選人，1號為司法改革黨黃淑珍、2號為國民黨林國春、3號為民進黨張宏陸。

第7選區（板橋區九如里等61里）共有3名候選人，1號為國民黨葉元之、2號為民進黨羅致政、3號為小民參政歐巴桑聯盟劉書婷。