高雄區域立委選情「2區最激戰」！綠喊8席全上　藍拚拿下4席

▲高雄立委抽籤號次現場，藍營力拚政黨輪替，喊出國會拚過半。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

2024總統暨立委大選進入最後倒數階段，高雄市選委會今（20）日舉行候選人號次抽籤，藍綠一早就在場外造勢PK氣勢，綠營團結拚勝選，喊出「8席全上、總統破百萬」；藍營則是力拚「立委席次破蛋」，其中，有4個選區在誤差範圍內，更是希望能坐一望二搶三拿下四席。

高雄市8席區域立委選戰共有29人登記參選，不過，第7選區參選人朱磊，因尚未在台設有戶籍滿10年，因此被判定不符合規定，不得登記為候選人。今早舉行候選人號次抽籤，藍綠雙方也在場外拚場較勁。

▲民進黨團結拚勝選，喊出8席全上。（圖／記者吳世龍攝）

民進黨高雄市8位立委候選人一早在高雄競選總部主委陳其邁的帶領下，一起團結造勢拚勝選，陳其邁表示，在中央包含國會都能夠有穩定多數來持續支持高雄建設，他作為高雄市長，對於高雄的建設是他最關心的，希望在中央跟國會裡面，都能夠有非常穩健支持的力量。

國民黨高雄市黨部主委黃昭順今也陪同8位立委候選人前往號次抽籤，她樂觀分析，目前有4個選區的民調通通是在誤差範圍內，很希望能夠坐一望二搶三拿下四席，甚至八席都能夠拿下來，讓國民黨在立法院國會過半，未來施政才能更穩定。

▲李柏毅、黃捷這次挑戰議員轉戰立委，被視為這次的關鍵選區。（圖／記者吳世龍攝）

2020年高雄市8席區域立委席次，由民進黨大獲全勝，在這次2024年立委選戰中，6位立委候選人包含邱議瑩、邱志偉、林岱樺、李昆澤、許智傑、賴瑞隆力拚競選連任，其他2席則是由李柏毅、黃捷挑戰議員轉戰立委，也被視為這次的關鍵選區。

▲李眉蓁、鍾易仲秘密特訓，今合體大跳「科目三」拜票。（圖／記者吳世龍攝）

第三選區左營楠梓選情廝殺激烈，在現任民進黨高雄市左楠區立委劉世芳因健康因素，宣布不再競選連任後，民進黨徵召深耕在地多年的「幕僚世代」李柏毅參選。對上同樣深耕地方的國民黨四連霸的市議員李眉蓁，形成「雙李對決」。

過去李柏毅與李眉蓁在選區內曾3度交手，雙方互有勝負，這次「雙李」參戰立委，選情備受外界關注。不過，台灣麻將最大黨的黨主席郭璽宣布加入戰局後，也讓這場左楠區選戰增添變數。

▲陳美雅今扮成火影忍者角色出席抽籤現場。（圖／記者陳宏瑞攝）

而第六選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅61里）同樣也是激戰選區，因民進黨立委趙天麟爆出婚外情，無預警宣布退選，民進黨找來黃捷接棒上陣，對上深耕在地多年的國民黨立委候選人陳美雅，以及獨派色彩濃厚的喜樂島聯盟立委候選人郭倍宏參戰，造成泛綠分裂，讓「三腳督」戰況更加激烈。

▲民眾黨在濁水溪以南唯一提名的立委候選人曾尹儷。（圖／記者吳世龍攝）

至於第一選區原先國民黨、民眾黨有望以「藍白合」方式合作，對抗現任民進黨立委邱議瑩，但最後一刻在國民黨市議員林義迪以無黨籍身分壓線參選，正式宣告合作破滅，讓民眾黨在濁水溪以南唯一提名的立委候選人曾尹儷相當傻眼，也讓局勢增添變數。

▲曹桓榮分析，近來民心思變，很多選民想要用手中的選票教訓民進黨。（圖／記者吳世龍攝）

第二選區則是由爭取4連任的現任民進黨立委邱志偉，對上「前韓家軍」國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮，形成藍綠廝殺對決。不過，擅打空戰的曹桓榮分析指出，近來民心思變，很多選民想要用手中的選票教訓民進黨，因此，他並不認為邱志偉是無法打敗的對手，強調大岡山立委選戰未來的勝負絕對是未定之數。

▲林岱樺這次繼續爭取立委連任。（圖／記者吳世龍攝）

第四選區仁武、鳥松、大寮、林園向來被視為綠營大本營，林岱樺深耕基層，已當過6屆立委，這次繼續爭取連任，除了挾著現任優勢之外，她累積多年問政的政績牌，也讓她選情相當穩固。不過，國民黨立委候選人陳若翠為基層里長出身，2018年在「韓流」助攻下成功進入議會，雖去年連任議員失利，依然決定跨區勇闖艱困選區。

▲六連霸市議員黃柏霖挑戰立委。（圖／記者吳世龍攝）

第五選區包含三民區以及苓雅區8里，在近幾次的大選中，選民結構綠大於藍。現任立委李昆澤擁有多年的問政經歷，更是公督盟評鑑全國唯一22次優秀立委，這次選戰大打政績牌，也找來蔡英文親自助陣。而政治世家出身的國民黨立委候選人黃柏霖，去年議員選戰以2萬4503票奪下選區最高票，成功成為國民黨六連霸市議員，這次選情也持續加溫中。

▲鍾易仲力拚年輕選票。（圖／記者吳世龍攝）

第七選區鳳山「藍綠對決」態勢明顯，爭取連任的現任民進黨立委許智傑深耕鳳山20多年，從基層做起，當過高雄縣議員、鳳山市長、鳳山區長以及3屆立委，地方實力雄厚。不過，國民黨立委候選人鍾易仲來勢洶洶，強調幹大事趁年輕，並直言過去鳳山進步緩慢，立委連續12年都沒換，他會帶領鳳山向前衝，打破鳳山停滯25年的命運。

第八選區旗津、前鎮、小港立委選戰，以立院模範生賴瑞隆對決藍營最美發言人李明璇備受關注。賴瑞隆這次尋求三連任，兩屆任期都被公督盟評鑑為最優秀立委，基層實力雄厚的他，除大打政績牌，也依舊挨家挨戶掃街拜票，懇請鄉親支持會做事的好立委。

▲李明璇初次參戰立委，空戰威力不容小覷。（圖／記者吳世龍攝）

國民黨最美發言人李明璇今年參戰高雄市立委，就勇闖被視為綠油油的第八選區，不過，外型亮眼、口才流利的她，雖然初次投入選戰，但「空戰」威力不容小覷，憑藉著多項議題評論，也成功引起話題，是否能一舉成功突圍，後續備受關注。