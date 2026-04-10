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社會 社會焦點 保障人權

變態主管「檢查瓦斯」性侵女下屬！準備進去蹲 還要再賠80萬

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲某金融公司協理性侵女下屬，被判刑4年10個月，還要賠償80萬元。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

新北市某金融公司驚傳性侵案！協理強哥（化名）前年利用聚餐後與部屬小花（化名）同乘計程車的機會，假借「幫忙檢查瓦斯」強行進入其住處，隨後竟獸性大發兩度侵犯得逞。強哥後續被判刑4年10個月定讞；民事部分，法官審酌強哥身為主管卻利用職權欺凌部屬，判處應賠償小花80萬元。

假修瓦斯真硬上　OL迫於主管壓力引狼入室

判決指出，身為分公司協理的強哥，2023年2月14日晚間9點許，與部屬小花等人在餐廳聚餐。活動結束後，強哥先假借住家鄰近為由搭便車，抵達後又聲稱要幫忙小花檢查家中瓦斯情形。小花雖感怪異，但礙於對方是公司高層，只能屈服讓強哥上樓。

沒想到強哥進屋後僅看了瓦斯幾秒，便將小花推倒在床強行褪衣。小花雖不斷口頭拒絕並試圖將對方引導至門口離開，強哥卻不理會，甚至在房門口與小花僵持後，再度將她推回床上二度侵犯得逞，隨後才自行離去。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲某金融公司協理性侵女下屬，被判刑4年10個月，還要賠償80萬元。（示意圖／記者黃克翔攝）

被害人原想隱忍　惡主管正宮卻「送上門」

不過，小花案發後因擔心影響新工作並不想再見到強哥，原本選擇隱忍離職，僅私下告誡女同事要保護自己。對此，沒想到強哥的妻子事後竟不斷打電話騷擾，甚至跑到小花住處樓下堵人，讓原本打算讓步的小花忍無可忍，憤而向警方報案，才揭發這起主管性侵醜聞。

辯稱「仰慕才愛撫」　法官不採信判賠80萬

強哥在審理時辯稱，當晚是小花主動邀約，兩人是在合意情況下愛撫，還聲稱小花「仰慕他已久」，並指控是小花月經週期才未進一步親密。此外，強哥甚至要求調閱醫療紀錄，質疑小花的下體發炎與他無關。

但法官調查發現，小花案發後向同事傾訴的情緒與受害者相符，且強哥隔日曾傳訊道歉，顯見非合意行為。法院認為，強哥身為主管卻侵害部屬性自主權，造成小花巨大精神痛苦，且事後毫無悔意，最終除刑事判處4年10個月徒刑外，民事判決強哥應賠償80萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

 
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