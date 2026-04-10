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四寶媽曬哺乳照「要送17Pro Max」　律師示警了！有人慘噴8000元

▲▼ 。（圖／翻攝Threads）

▲詐騙稱「四寶媽慶祝生孩，老公要送iPhone」。（圖／翻攝Threads）

記者劉維榛／綜合報導

俗話說，天下沒有白吃的午餐！「巴毛律師」陳宇安指出，Threads充斥「生小孩送手機」「考上律師送手機」「電信行倒閉便宜賣」等貼文，看似送好康，但99%是詐騙。警方也分享案例，有民眾為領免費手機，照指示操作後反被盜走8000元，呼籲民眾別私下交易、別亂傳驗證資訊。

有網友在Threads貼出哺乳照，說她生下第四胎男寶，「先生激動從他的店鋪準備80支iPhone 17 Pro Max要送給脆友」，還強調按讚追蹤即可，一人一台說到做到，已經送出45支手機。

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對此，律師陳宇安指出，脆上一堆這種生小孩要送手機，還有兒子考上律師要送手機，家裡電信行關閉，手機要便宜賣，以及家裡有高價品種貓要送養等情境文章，「這都是詐騙好嗎！妥妥詐騙！」

無奈她最近滑Threads時，依舊跳出類似詐騙文章，而且不少人留言「+1我也要」，因此再三呼籲別被騙了，「這種文章點進去發現新帳號，沒有其他貼文，99%是詐騙！」

底下網友熱議，「下面+1有的是同行，讓你覺得我是不是不趕快喊就沒機會了」、「怎麼可能生四個還有錢拿出來灑給別人，重機具大王喔」、「有錢的郭台銘生小孩也沒免費發股票啊」、「還有送雨傘跟免費小提琴的」、「這個人一直在生小孩送手機，被盜用照片的人一定很倒霉」、「這張照片用好久了…至少半年了」。

8000元飛了！從賣貨便一路騙到LINE

內政部警政署165打詐儀錶板日前公布一起案例，但內容是「五寶媽要送手機」，受害者小清（化名）稱，「我想說運氣這麼好，就私訊領取」，沒想到竟然是惡夢的開端。

小清表示，女網友起初傳來一個賣貨便連結，但下單後卻顯示交易失敗，隨即引導他加入一名假客服的LINE。假客服以確認領取資格為由，要求他開啟所有銀行網銀，並下載一款行動支付APP綁定金融帳號，再將產生的付款碼截圖傳送「驗證」。

小清懊悔地說，當時滿心只想拿到新手機，便照單全收，沒想到截圖傳出後短短幾秒，帳戶內的8000元存款已遭盜領，這才如夢初醒，驚覺受騙。最終不僅iPhone沒有到手，還白白損失了8000元。

對此，刑事局提醒，假網拍詐騙手法已從過去的假賣場、假客服話術，進一步延伸至社群平台、通訊軟體及多元金流操作，民眾網購時務必透過正規平台交易，切勿與網友私下議價或配合進行來路不明的金流操作，以免財物受損。

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04/08 全台詐欺最新數據

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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