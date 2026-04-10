　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱鄭習會「大利多」將化為選票　鄭麗文：執政後邀習來台北走走

記者鄭佩玟、陳冠宇／北京報導

國民黨主席鄭麗文多次宣稱，「鄭習會」對國民黨年底2026選情是「大利多」。鄭麗文今（10日）上午與中共中央總書記習近平會面後召開中外記者會時指出，經過十年交流中斷，兩岸關係緊繃，各行各業苦不堪言，所以政治人物的胸懷要以人民為出發點，這些都會化為選舉的選票，當然，在台灣要贏得選舉才可以落實政策主張，這是國民黨要面對的挑戰。她也說，希望政黨輪替、成為執政黨後，以黨主席身分邀請習近平總書記來台澎金馬訪問，來台北走走看看。

▲▼國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

鄭麗文今天早上與習近平在人民大會堂會面，在閉門會談致詞結束前，鄭表示，她衷心期盼將來有一天，有機會讓她當主人，在台灣歡迎習總書記和在座的各位。這一番話引起聯想，在下午的中外記者會上，媒體詢問，鄭麗文是否有意願更上一層樓，甚至參選總統？

對此，鄭麗文強調，她今天是代表國民黨來大陸訪問，是以黨主席身分前來，希望未來在政黨輪替之後，能夠邀請習總書記來台澎金馬訪問。

此外，鄭麗文在記者會也指出，上任黨主席後就有來自台灣內部的奇怪故事，製造不實消息，只是暴露他們忐忑不安，很害怕國民黨很成功的完成這些事情，「我上任不過短短四個多月，這不是遙不可及或是比登天還難的工作，沒有其他障礙跟要求，也沒有門票，就是九二共識反對台獨，台灣沒有犧牲任何事情就春暖花開，彼此握手、坐著交流對話」。

鄭麗文認為，心魔都是人刻意製造出來的，這是台灣選舉的大利多，各行各業經過十年中斷，兩岸關係緊繃，是苦不堪言，那樣的痛苦跟煎熬不是政治人物輕輕鬆鬆三言兩語可以帶過，所有政治人物的胸懷要以人民為出發點，「我走遍台灣不知道幾圈，大家都表達對兩岸交流的高度期待，更說不希望下一代上戰場」。

鄭麗文強調，這些都會化為選舉的選票，在台灣要贏得選舉才可以落實政策主張，這是國民黨要面對的挑戰，「我們步步為營面對今年的選舉，這真的不希望成為選票計算的考量，要高於選舉層面，要克服所有困難跟挑戰，讓兩岸和平這條路更穩健。」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
610 2 1374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
巴基斯坦「首都高度戒備」萬人維安　美伊談判將登場
賣掉愛女豪車！吊車大王「2000萬超跑也要賣」　低調曝與胡瓜
快訊／騎士路口左轉遭撞　翻滾數圈落地慘死
白沙屯媽祖進香「累了請上車」小心踩雷　最高罰9000元
稱鄭習會「大利多」將化為選票　鄭麗文：執政後邀習來台北走走

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭習會午宴菜色同尼克森　鄭麗文：習近平還向連戰、馬英九問候

鄭麗文提「兩岸都是中國人」能認同？　蔣萬安一句話反擊綠議員

預測民進黨2026選情「3核彈」　楊蕙如：一顆引爆5縣市版圖將下修

暗酸柯文哲　徐國勇逛展買電器：「我家沒有傭人」但有這些電器

稱鄭習會「大利多」將化為選票　鄭麗文：執政後邀習來台北走走

陽光女子合唱團喊一中要收回補助？　北市府：若中央撤回會跟進

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

綠新竹議員初選！鄭宏輝回鍋出線、新人民調輾壓　現任議員落馬

取消京華城20%容獎？　蔣萬安：專案小組調查後會做出決定

是備戰台北市長「神祕第五人」？　徐國勇：人選一定比我更優秀

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

李玉璽「被說換老婆」嚇瘋解釋 蔡昌憲獲愛妻封「短腿張凌赫」

簡千翔含淚退出民眾黨！批制度走鐘因人設事　理念不同漸行漸遠

鄭麗文上海感嘆　「給和平時間一切都有可能」

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

鄭習會午宴菜色同尼克森　鄭麗文：習近平還向連戰、馬英九問候

鄭麗文提「兩岸都是中國人」能認同？　蔣萬安一句話反擊綠議員

預測民進黨2026選情「3核彈」　楊蕙如：一顆引爆5縣市版圖將下修

暗酸柯文哲　徐國勇逛展買電器：「我家沒有傭人」但有這些電器

稱鄭習會「大利多」將化為選票　鄭麗文：執政後邀習來台北走走

陽光女子合唱團喊一中要收回補助？　北市府：若中央撤回會跟進

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

綠新竹議員初選！鄭宏輝回鍋出線、新人民調輾壓　現任議員落馬

取消京華城20%容獎？　蔣萬安：專案小組調查後會做出決定

是備戰台北市長「神祕第五人」？　徐國勇：人選一定比我更優秀

規模再升級！IEAT串聯美國與中美洲友邦　共拓台灣農食市場商機

鄭習會午宴菜色同尼克森　鄭麗文：習近平還向連戰、馬英九問候

Lisa曖昧貼身合照突曝光！男生是小3歲「泰版車銀優」　韓網暴動

花蓮學田國小全校學生20人！田徑聯賽3人獲獎　1人還奪雙冠

女上網交友投資被騙571萬　士林警埋伏逮56歲女車手畫面曝

柬埔寨國王「確診前列腺癌」！　在北京接受治療

撞擊畫面曝！直行黃牌重機遭鬼切小客車擊落　騎士多處擦傷送醫

巴基斯坦「首都高度戒備」萬人維安　美伊談判將登場

鄭麗文提「兩岸都是中國人」能認同？　蔣萬安一句話反擊綠議員

牽線「滿堂紅」幫詐團漂白黑錢5287萬　幕後共犯拘提偵訊中

【你怎麼在健身啊！】貓咪雙手掛在鐵架上狂練引體向上XD

政治熱門新聞

新北幼兒園女童遭脫衣施暴　家長揭監視器淚問：怎麼原諒？　

快訊／鄭麗文見習近平提　盼共推兩岸和平制度化

京華廣場遭處分　沈慶京：政治操弄讓一切歸零

全文／鄭麗文提5主張　建構和平框架、一個中國現實下處理分歧

快訊／總預算動了！卡關225天　朝野共識列案、韓國瑜下周出手喬

與習近平共識和平統一？　鄭麗文：一步步走

鄭麗文：鄭習會「大利多」將化為選票

鄭麗文：台海不會成為外力介入的棋盤

LIVE／「鄭習會」談和平　鄭麗文下午2點半北京開中外記者會

鄭習會前發聲！　賴清德：向威權者妥協不會換來自由、更沒有和平

「和平之旅」鄭習會今上午登場　聚焦兩岸和平、九二共識

國民黨「和平才能躺平」　梁文傑：以為綠營側翼

快訊／2026南投選戰震撼彈！簡千翔退出民眾黨

快訊／控李遠是公視董監事審查障礙　8名審查委員集體向韓國瑜請辭

更多熱門

相關新聞

與習近平共識和平統一？　鄭麗文：一步步走

與習近平共識和平統一？　鄭麗文：一步步走

國民黨主席鄭麗文今（10日）上午與中共中央總書記習近平會面，致詞中提到兩岸應構和平框架、一個中國現實下處理分歧。鄭麗文下午率黨務主管於中國大飯店召開記者會，被問到與習近平會談有共同目標是和平統一？鄭麗文回應，習近平有說，社會制度雖然不同，但民族血脈不可切斷，制度不同不該是分裂藉口，這是很善意的釋出，兩岸存在很多不同，但台灣跟大陸的成就都是偉大成就，彼此學習跟合作，「鞏固奠定和平穩定的關係，一步一步走。」

陸官媒曝光習近平全談話與4點意見：大陸台灣同屬一中

陸官媒曝光習近平全談話與4點意見：大陸台灣同屬一中

鄭麗文「鄭習會」拋5主張　巧妙呼應2005「連胡會」5願景

鄭麗文「鄭習會」拋5主張　巧妙呼應2005「連胡會」5願景

LIVE／「鄭習會」談和平　鄭麗文下午2點半北京開中外記者會

LIVE／「鄭習會」談和平　鄭麗文下午2點半北京開中外記者會

鄭習會登場！鄭麗文喊台海不讓外力介入　綠黨團：毛骨悚然的投降書

鄭習會登場！鄭麗文喊台海不讓外力介入　綠黨團：毛骨悚然的投降書

關鍵字：

國民黨鄭麗文習近平中共兩岸關係鄭習會

讀者迴響

熱門新聞

新莊「漂亮老闆娘」影像曝光　年輕人當場擼豆漿

FedEx司機擄殺7歲童！錄音曝冷血勒斃過程

快訊／普丁宣布停火　傳俄特使赴美會談

收視女王跌落神壇！孫儷搭吳慷仁新劇慘敗

新莊年輕人揭「店內擼豆漿」原因　不是闆娘太美

G級網美成「人體液壓機」　210萬人追看

瘋傳鄭麗文隨行「最大亮點是她」

四寶媽曬哺乳照「送17Pro Max」　律師：是詐騙

跑山獸爆「擋人財路」被攻擊　教官真實身分曝光

中職最正MC「衣服整件透視」

辛樂克將生成恐達中颱　初估路徑「大迴轉」

白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

伊朗新領袖誓言復仇　荷莫茲進入管理新階段

陸16歲癱女誤買鄧紫棋台北門票遭拒退

新北幼兒園女童遭脫衣施暴　家長揭監視器淚問：怎麼原諒？　

更多

最夯影音

更多
全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了
沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面