稱鄭習會「大利多」將化為選票　鄭麗文：執政後邀習來台北走走

記者鄭佩玟、陳冠宇／北京報導

國民黨主席鄭麗文多次宣稱，「鄭習會」對國民黨年底2026選情是「大利多」。鄭麗文今（10日）上午與中共中央總書記習近平會面後召開中外記者會時指出，經過十年交流中斷，兩岸關係緊繃，各行各業苦不堪言，所以政治人物的胸懷要以人民為出發點，這些都會化為選舉的選票，當然，在台灣要贏得選舉才可以落實政策主張，這是國民黨要面對的挑戰。她也說，希望政黨輪替、成為執政黨後，以黨主席身分邀請習近平總書記來台澎金馬訪問，來台北走走看看。

▲國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

鄭麗文今天早上與習近平在人民大會堂會面，在閉門會談致詞結束前，鄭表示，她衷心期盼將來有一天，有機會讓她當主人，在台灣歡迎習總書記和在座的各位。這一番話引起聯想，在下午的中外記者會上，媒體詢問，鄭麗文是否有意願更上一層樓，甚至參選總統？

對此，鄭麗文強調，她今天是代表國民黨來大陸訪問，是以黨主席身分前來，希望未來在政黨輪替之後，能夠邀請習總書記來台澎金馬訪問。

此外，鄭麗文在記者會也指出，上任黨主席後就有來自台灣內部的奇怪故事，製造不實消息，只是暴露他們忐忑不安，很害怕國民黨很成功的完成這些事情，「我上任不過短短四個多月，這不是遙不可及或是比登天還難的工作，沒有其他障礙跟要求，也沒有門票，就是九二共識反對台獨，台灣沒有犧牲任何事情就春暖花開，彼此握手、坐著交流對話」。

鄭麗文認為，心魔都是人刻意製造出來的，這是台灣選舉的大利多，各行各業經過十年中斷，兩岸關係緊繃，是苦不堪言，那樣的痛苦跟煎熬不是政治人物輕輕鬆鬆三言兩語可以帶過，所有政治人物的胸懷要以人民為出發點，「我走遍台灣不知道幾圈，大家都表達對兩岸交流的高度期待，更說不希望下一代上戰場」。

鄭麗文強調，這些都會化為選舉的選票，在台灣要贏得選舉才可以落實政策主張，這是國民黨要面對的挑戰，「我們步步為營面對今年的選舉，這真的不希望成為選票計算的考量，要高於選舉層面，要克服所有困難跟挑戰，讓兩岸和平這條路更穩健。」

