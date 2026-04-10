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新莊「漂亮老闆娘」影像曝光　年輕人當場擼豆漿

▲▼新莊豆漿店老闆娘。（圖／翻攝臉書／愛新莊我是新莊人）

▲新莊豆漿店老闆娘影像曝光。（圖／翻攝臉書／愛新莊我是新莊人，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

新北市新莊區中誠街上一間早餐店，8日早上，一名年約20歲戴眼鏡的男子，點餐後進入店內，竟趁女店員送餐時，脫下褲子做出猥褻動作，嚇得女店員花容失色急忙離開，但直到男子發現店內有監視器，才急忙將褲子穿上。警方隨後也逮捕該名男子。

▲▼新莊豆漿店老闆娘。（圖／翻攝臉書／愛新莊我是新莊人）

據了解，早上8時許，20歲的男子走進新莊中誠街上的中式早餐店，點完餐點準備入座時，男子就開始緩緩褪下褲頭，女店員來送餐時，竟直接將褲子全部拉下，在座位上做出不雅動作，並且不時轉頭張望，疑似發現店內裝有監視器，才急忙將褲子拉上。

▲▼新莊豆漿店老闆娘。（圖／翻攝臉書／愛新莊我是新莊人）

店家發現男子有異，換另名男店員送餐，男子才故作無事繼續用餐。事後店家調閱監視器，發現男子脫序行為，將影片貼上網路，提醒附近住戶注意。警方循線追查，9日逮捕該名20歲男子帶回警局製作筆錄，並同時通知受到驚嚇的女店員，前來警局完成報案流程。

監視器畫面在臉書社團「愛新莊我是新莊人」瘋傳，當地人看到影片認證「老闆娘很漂亮」，甚至還有網友揪團要去朝聖。Google評論也有不少網友留言「老闆娘很漂亮，餐點也好吃！」、「先留起來 下次去吃，喜歡」、「沒吃過 但是老闆娘好看就給五星」。

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