徐富癸抽中3號　喊組屏南大勝利公式「3X2=6全壘打」

▲民進黨屏南立委候選人徐富癸抽中3號喊組屏南大勝利公式「3X2=6全壘打」。（圖／記者陳弘修翻攝， 下同）

記者陳弘修／屏東報導



2024立委選舉20日舉行候選人號次抽籤，民進黨屏南立委候選人徐富癸抽中3號，喊出「屏南換新衫」，並與正副總統候選人2號賴清德蕭美琴、政黨票6號民主進步黨搭配，組成屏南大勝利公式「3X2=6全壘打」。

徐富癸表示，抽到3號是他心中最好的號次，因為3代表「衫」，打破黑金政治期待屏南換新衫；3也代表「山」，他願成為屏南的靠山。

選舉號次抽籤後，徐富癸隨即合體代表政黨票的民進黨不分區立委被提名人、還我特色公園行動聯盟張雅琳。張雅琳表示，徐富癸在擔任縣府民政處長期間推動數個特色共融公園的設立，可以看到他為了孩童權益的努力與付出，說是屏東特色公園的推手也不為過；而徐富癸也說，特公盟長期關注兒童玩樂權和表意權，也催生許多特色公園的設立，希望未來和雅琳一起進到立法院繼續爭取屏東一鄉鎮一特色公園。

兩人會面後，徐富癸也隨即站上選舉戰車，展開車掃，第一時間即向選民訴求票投3號。而民進黨總統選舉「唱土地的歌，拼咱的希望」全台宣傳活動明（21日）起開跑，屏東場活動就在明天，於潮州鎮福星路停車場舉行，徐富癸也邀請屏東鄉親站出來，一起拼出台灣美德「選對的人，走對的路」，最重要就是，總統票投2號，政黨票投6號，再搭上他的3號，要拜託大家一起組成「3X2=6全壘打」屏南大勝利公式。