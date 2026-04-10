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FedEx司機姦殺7歲童！錄音曝勒斃過程「她拚命掙扎」　心碎畫面曝

▲FedEx司機性侵殺害7歲女童，殘酷預謀證據與勒斃錄音曝光。（圖／翻攝自X／@CollinRugg）

▲FedEx司機性侵殺害7歲女童，殘酷預謀證據與勒斃錄音曝光。（圖／翻攝自X／@CollinRugg）

記者閔文昱／綜合報導

美國德州一起震驚全國的女童命案進入量刑審理階段，34歲聯邦快遞（FedEx）司機特納（Taner Lynn Horner）被控於2022年送貨期間，綁架並殺害7歲女童雅典娜（Athena Strand）。檢方指出，嫌犯不僅涉嫌性侵，整起犯案更可能是事前精心策劃，手段冷血殘忍，震撼陪審團。

DNA與影像曝光　女童生前曾奮力反抗

檢察官在法庭上表示，法醫在女童指甲中發現嫌犯DNA，且在「不應出現的部位」也驗出相關跡證，顯示女童生前疑似遭到性侵。此外，警方掌握的影像顯示，女童被帶上貨車時仍清醒，甚至曾跪在車內，神情驚恐，推翻嫌犯所稱「撞人後已死亡」的說法。

更令人心碎的是，檢方透露即將播放的錄音中，可聽見嫌犯在車內勒斃女童的過程，並直言「她用盡全力反抗」，形容這段內容「令人難以承受」。

疑早已鎖定目標　犯案前一天曾徘徊

檢方進一步指出，特納早在案發前一天，就曾出現在同一條道路、甚至接近其他住家，疑似物色目標，顯示犯案具有高度計畫性。此外，他還刻意遮蔽車內監視器，企圖掩蓋犯罪過程。

案發後，嫌犯將女童遺體棄置於河流附近林地，最終被警方尋獲。整起案件也從最初的「意外撞擊說」，逐步揭露為涉及綁架、性侵與謀殺的重大刑案。

目前，陪審團將在死刑與終身監禁之間做出裁決。辯護律師則主張嫌犯患有精神疾病與鉛中毒，試圖爭取免於死刑。但在大量證據與殘酷細節曝光下，案件後續判決備受全美關注。

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