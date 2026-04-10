　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文提「兩岸都是中國人」能認同？　蔣萬安一句話反擊綠議員

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（10日）赴市議會備詢，由於上午「鄭習會」剛結束，針對鄭麗文會面中共總書記習近平時稱「兩岸都是中國人」，民進黨議員詢問蔣是否認同？是否能代表台灣人？蔣萬安回應，「我表達很多次，我是台灣人、中華民國國民」，民進黨也說沒有人該為自己認同道歉。而面對簡舒培不斷追問，蔣反擊，「那賴清德兩岸立場可以代表台灣人的立場嗎？」

▲▼國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

民進黨議員許淑華說，未來會不會有蔣習會？你說會以雙城論壇推動兩岸交流。去年底去雙城論壇回來後，中共仍對台軍演，鄭麗文訪中一樣也有軍演，今天鄭習會也有。共機不間斷擾台，可以接受？蔣萬安說，只要破壞或提高兩岸之間衝突，都應該嚴厲譴責。

許淑華接著問，鄭麗文宣稱兩岸都是中國人的論述，對國民黨選舉有影響？蔣萬安先是說，今天是施政報告，在議會殿堂不談選舉，民進黨也說過沒有人該為自己認同道歉，「我表達很多次，我是台灣人、中華民國國民」。

同黨議員簡舒培也問到，鄭麗文稱「兩岸同胞都是中國人」，可以幫台灣人代言嗎？蔣萬安說，民進黨也說過沒有人需要為他的認同道歉。簡追問，但鄭可以直接幫台灣人代言嗎？蔣仍以這句話回應。

兩人直到質詢時間結束、關上麥克風仍持續言語交鋒，蔣萬安最後更說，那賴清德兩岸立場可以代表台灣人的立場嗎？為什麼不挺直腰桿，說民進黨內養共諜？

另外，議員陳賢蔚質詢時指出，市政府很多政策沒跟議會報告，甚至連局處也來不及準備，都是透過記者會宣告，感覺台北市政就像摸彩、開盲盒。接著陳拿出裝有「月月都吃米其林，營養午餐讓星廚規劃菜單」、「20到25歲每年2場公辦聯誼」、「幸福住宅保證入住，租金打2折」、「敬老卡每月1688，全年累計、可買日用品」、「普發現金2萬還稅台北市民」的摸彩箱，要給蔣萬安摸彩。

隨後，蔣萬安摸出第一顆是「敬老卡每月1688，全年累計、可買日用品」，蔣允諾會帶回去研議後盤點相關經費。接著陳要求蔣再摸一次，蔣摸到「幸福住宅保證入住，租金打2折」，蔣還驚訝說「租金2折」，陳說，韓國仁川的租金只有台幣1000多元，而且要選舉了可以考慮；蔣則回應，台北市政府已經推出幸福住宅政策，會讓承租的市民有感。

▲議員陳賢蔚質詢，請市長蔣萬安摸彩。（圖／記者林敬旻攝）

▲議員陳賢蔚質詢，請市長蔣萬安摸彩。（圖／記者林敬旻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
610 2 1374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
五口命案丈母娘要他「堅強活下去」遺書曝光
星宇航空「累了請上車」粉紅巴士　再贈勇字扇子
「K級乳神」女優現高雄！超「震」出場噴鼻血
快訊／北市「新增麻疹個案」公布足跡　匡列接觸者383人
快訊／0050費用率調降
家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭習會「不讓台海被外力介入」　他示警2段談話：把兩岸定調內政問題

習近平指九二共識內容清楚　鄭麗文轉述：除非心中陰暗、裝糊塗

鄭習會談「兩岸同屬一中」　民進黨：台海不是民族主義者的內海

鄭習會午宴菜色同尼克森　鄭麗文：習近平還向連戰、馬英九問候

鄭麗文提「兩岸都是中國人」能認同？　蔣萬安一句話反擊綠議員

預測民進黨2026選情「3核彈」　楊蕙如：一顆引爆5縣市版圖將下修

暗酸柯文哲　徐國勇逛展買電器：「我家沒有傭人」但有這些電器

稱鄭習會「大利多」將化為選票　鄭麗文：執政後邀習來台北走走

陽光女子合唱團喊一中要收回補助？　北市府：若中央撤回會跟進

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

李玉璽「被說換老婆」嚇瘋解釋 蔡昌憲獲愛妻封「短腿張凌赫」

簡千翔含淚退出民眾黨！批制度走鐘因人設事　理念不同漸行漸遠

鄭麗文上海感嘆　「給和平時間一切都有可能」

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

鄭習會「不讓台海被外力介入」　他示警2段談話：把兩岸定調內政問題

習近平指九二共識內容清楚　鄭麗文轉述：除非心中陰暗、裝糊塗

鄭習會談「兩岸同屬一中」　民進黨：台海不是民族主義者的內海

鄭習會午宴菜色同尼克森　鄭麗文：習近平還向連戰、馬英九問候

鄭麗文提「兩岸都是中國人」能認同？　蔣萬安一句話反擊綠議員

預測民進黨2026選情「3核彈」　楊蕙如：一顆引爆5縣市版圖將下修

暗酸柯文哲　徐國勇逛展買電器：「我家沒有傭人」但有這些電器

稱鄭習會「大利多」將化為選票　鄭麗文：執政後邀習來台北走走

陽光女子合唱團喊一中要收回補助？　北市府：若中央撤回會跟進

與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

襪子翻面洗不是偷懶　關鍵一個動作乾淨度差很大

郭嚴文重返一軍還沒那麼快？平野等他找回開關：我們相信他

外資本周回補台股1884億！狂敲友達22.4萬張　搶進中鋼、凱基金

台東「吉伊卡哇主題無人機」明晚搶先亮相　時間、地點一次看

新制修正！寵物用藥擬改「公告制」　獸醫可從藥局藥商同時購買

全紅嬋能否「再拿冠軍」？百萬命理師看她八字嘆：吃苦命無人幫

五口命案丈母娘要他「堅強活下去」遺書曝光　女婿48字訴悲憤

當特斯拉搶人來到竹科　企業真正的競爭力其實不是「搶人」

新竹好好租！竹市青年租補受理申請　最高每年多領6000元

日23歲外籍女留學生「嬰屍塞壁櫥」癱軟倒宿舍　室友見滿床鮮血

【你怎麼在健身啊！】貓咪雙手掛在鐵架上狂練引體向上XD

政治熱門新聞

新北幼兒園女童遭脫衣施暴　家長揭監視器淚問：怎麼原諒？　

鄭麗文提「兩岸都是中國人」能認同？　蔣萬安一句話反擊綠議員

快訊／鄭麗文見習近平提　盼共推兩岸和平制度化

全文／鄭麗文提5主張　建構和平框架、一個中國現實下處理分歧

京華廣場遭處分　沈慶京：政治操弄讓一切歸零

快訊／總預算動了！卡關225天　朝野共識列案、韓國瑜下周出手喬

鄭麗文：鄭習會「大利多」將化為選票

與習近平共識和平統一？　鄭麗文：一步步走

預測民進黨2026選情「3核彈」　楊蕙如：一顆引爆5縣市版圖將下修

鄭麗文：台海不會成為外力介入的棋盤

LIVE／「鄭習會」談和平　鄭麗文下午2點半北京開中外記者會

鄭習會前發聲！　賴清德：向威權者妥協不會換來自由、更沒有和平

「和平之旅」鄭習會今上午登場　聚焦兩岸和平、九二共識

國民黨「和平才能躺平」　梁文傑：以為綠營側翼

更多熱門

相關新聞

鄭麗文：習近平稱九二共識內容清楚

鄭麗文：習近平稱九二共識內容清楚

國民黨主席鄭麗文今（10日）上午與中共總書記習近平會面，鄭麗文也在下午召開舉行記者會說明會談內容。被問到閉門會議中是否有與習近平談到九二共識、一中各表部分？以及台灣年輕人對九二共識無感，國民黨要如何說服選民九二共識非票房毒藥？鄭麗文回應，習近平有特別提到，兩岸的九二共識，當初辜汪會談就把九二共識的內容說得非常的清楚，因此除非心中很陰暗、除非特別的裝糊塗，否則的話，不應該不會知道九二共識真正的內容是什麼。

當面提台灣國際空間！　鄭麗文：習近平「正面看待」

當面提台灣國際空間！　鄭麗文：習近平「正面看待」

鄭習會談「兩岸同屬一中」　民進黨：台海不是民族主義者的內海

鄭習會談「兩岸同屬一中」　民進黨：台海不是民族主義者的內海

鄭習會菜色曝光　「第一道菜」尼克森也吃過

鄭習會菜色曝光　「第一道菜」尼克森也吃過

曝這點與習近平「契合」！　鄭麗文這樣「自我期許」

曝這點與習近平「契合」！　鄭麗文這樣「自我期許」

關鍵字：

鄭麗文蔣萬安鄭習會

讀者迴響

熱門新聞

新莊「漂亮老闆娘」影像曝光　年輕人當場擼豆漿

FedEx司機擄殺7歲童！錄音曝冷血勒斃過程

收視女王跌落神壇！孫儷搭吳慷仁新劇慘敗

快訊／普丁宣布停火　傳俄特使赴美會談

G級網美成「人體液壓機」　210萬人追看

新莊年輕人揭「店內擼豆漿」原因　不是闆娘太美

瘋傳鄭麗文隨行「最大亮點是她」

四寶媽曬哺乳照「送17Pro Max」　律師：是詐騙

跑山獸爆「擋人財路」被攻擊　教官真實身分曝光

中職最正MC「衣服整件透視」

辛樂克將生成恐達中颱　初估路徑「大迴轉」

白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

全紅嬋遭網暴　醫發聲：她月經晚來5年

伊朗新領袖誓言復仇　荷莫茲進入管理新階段

陸16歲癱女誤買鄧紫棋台北門票遭拒退

更多

最夯影音

更多
全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了
沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面