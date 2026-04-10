鄭麗文提「兩岸都是中國人」能認同？　蔣萬安一句話反擊綠議員

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（10日）赴市議會備詢，由於上午「鄭習會」剛結束，針對鄭麗文會面中共總書記習近平時稱「兩岸都是中國人」，民進黨議員詢問蔣是否認同？是否能代表台灣人？蔣萬安回應，「我表達很多次，我是台灣人、中華民國國民」，民進黨也說沒有人該為自己認同道歉。而面對簡舒培不斷追問，蔣反擊，「那賴清德兩岸立場可以代表台灣人的立場嗎？」

▲國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）



民進黨議員許淑華說，未來會不會有蔣習會？你說會以雙城論壇推動兩岸交流。去年底去雙城論壇回來後，中共仍對台軍演，鄭麗文訪中一樣也有軍演，今天鄭習會也有。共機不間斷擾台，可以接受？蔣萬安說，只要破壞或提高兩岸之間衝突，都應該嚴厲譴責。

許淑華接著問，鄭麗文宣稱兩岸都是中國人的論述，對國民黨選舉有影響？蔣萬安先是說，今天是施政報告，在議會殿堂不談選舉，民進黨也說過沒有人該為自己認同道歉，「我表達很多次，我是台灣人、中華民國國民」。

同黨議員簡舒培也問到，鄭麗文稱「兩岸同胞都是中國人」，可以幫台灣人代言嗎？蔣萬安說，民進黨也說過沒有人需要為他的認同道歉。簡追問，但鄭可以直接幫台灣人代言嗎？蔣仍以這句話回應。

兩人直到質詢時間結束、關上麥克風仍持續言語交鋒，蔣萬安最後更說，那賴清德兩岸立場可以代表台灣人的立場嗎？為什麼不挺直腰桿，說民進黨內養共諜？

另外，議員陳賢蔚質詢時指出，市政府很多政策沒跟議會報告，甚至連局處也來不及準備，都是透過記者會宣告，感覺台北市政就像摸彩、開盲盒。接著陳拿出裝有「月月都吃米其林，營養午餐讓星廚規劃菜單」、「20到25歲每年2場公辦聯誼」、「幸福住宅保證入住，租金打2折」、「敬老卡每月1688，全年累計、可買日用品」、「普發現金2萬還稅台北市民」的摸彩箱，要給蔣萬安摸彩。

隨後，蔣萬安摸出第一顆是「敬老卡每月1688，全年累計、可買日用品」，蔣允諾會帶回去研議後盤點相關經費。接著陳要求蔣再摸一次，蔣摸到「幸福住宅保證入住，租金打2折」，蔣還驚訝說「租金2折」，陳說，韓國仁川的租金只有台幣1000多元，而且要選舉了可以考慮；蔣則回應，台北市政府已經推出幸福住宅政策，會讓承租的市民有感。

▲議員陳賢蔚質詢，請市長蔣萬安摸彩。（圖／記者林敬旻攝）