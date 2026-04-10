與習近平共識「和平統一」？　鄭麗文：鞏固穩定關係、一步步走

記者鄭佩玟、陳冠宇／北京報導



國民黨主席鄭麗文今（10日）上午與中共中央總書記習近平會面，致詞中提到兩岸應建構和平框架、一個中國現實下處理分歧。鄭麗文下午率黨務主管於中國大飯店召開記者會，被問到與習近平會談有共同目標是和平統一？鄭麗文回應，習近平有說，社會制度雖然不同，但民族血脈不可切斷，制度不同不該是分裂藉口，這是很善意的釋出，兩岸存在很多不同，但台灣跟大陸的成就都是偉大成就，彼此學習跟合作，「鞏固奠定和平穩定的關係，一步一步走。」

▲國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

鄭麗文開場時表示，非常感謝媒體朋友這幾天的報導，從登陸開始都很順利，一大早天氣就很好，兩黨領導人希望兩岸和平發展的心願，衷心期盼獲得的成果，為兩岸跟台灣釋出的清楚訊息，今天早上一切的安排很流暢。她指出，今天具體的溝通時隔中斷十年的兩岸關係螺旋惡意上升，大家不願意看到不好的發展，今天的會面有關鍵意義，兩岸人民可以相信只要出發點是好的，兩岸就會有正向發展的可能性，今天成功邁出這步，接下來需要更多努力，國民黨責無旁貸。

鄭麗文提到，日前造訪中山陵時看到三民主義，民族、民權、民生，當年建造中山陵時，就強調民族民權是為了民生，訪問上海時也看到習近平的期待，上海是人民城市，希望上海的繁華都是為了人民而做，兩岸也為了讓所有人過上好日子，這是樸素的願望，不管中間任何阻攔，只要初衷是對的，未來就能開花結果。

提問環節時，外媒NBC問到，有共同目標是和平統一？鄭麗文回應，會談過程中彰顯的是同為中華民族的感情，習近平尊重也認可台灣的生活制度，同樣也希望能夠肯定大陸的發展，希望兩岸不要發生衝突，兩岸一家親，冰凍三尺非一日之寒，需要堅定的未來，共同的團結奮鬥，實現中華民族的偉大復興，過程中一件一件做，這條路一步一步走，「在這一點上，我跟習近平很務實，希望一步一步，社會制度雖然不同，但民族血脈不可切斷，制度不同不該是分裂藉口，這是很善意的釋出，兩岸存在很多不同，但台灣跟大陸的成就都是偉大成就，彼此學習跟合作，兩岸已有的成就繼續擴大，造福人類，希望鞏固奠定和平穩定的關係，一步一步走。」