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新北女「碧潭落水」無生命跡象！送醫搶救不治

▲▼新北一名女子溺水，搶救不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北一名女子溺水，搶救不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、柯振中／新北報導

新北市新店區碧潭西岸10日下午5點多發生溺水命案。長期洗腎的75歲黃女在天鵝船搭乘處落水，救護人員趕抵現場發現已無生命跡象，並於晚間6點25分左右宣告不治。新店分局初步調查，死者疑似不願久病連累家人，詳細事發過程仍待警方進一步調查釐清。

碧潭天鵝船溺水　老婦搶救不治

新店分局表示，10日下午5點4分左右接獲119轉報，指稱新店區碧潭西岸天鵝船附近有民眾溺水。分局立即指派轄區頂城所警力趕往現場處理，並會同消防人員展開救撈。落水者為75歲的黃女，現場救起時已無呼吸心跳，雖經醫護人員全力搶救，仍不幸於晚間6點25分左右宣告不治。

長年飽受病痛苦　警方釐清原委

新店分局說明，經初步調查家屬與了解背景得知，黃女長年飽受洗腎治療之苦，心理負擔極大。家屬向警方透露，黃女先前曾多次表達不想因病連累家人照顧的情緒，不排除為此導致悲劇發生。警方目前已完成現場採證，並通知家屬至派出所製作筆錄，後續將報請檢察官相驗，以確認確切死因並釐清完整事發經過。

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