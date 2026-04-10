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快訊／鄭麗文見習近平提「九二共識反台獨」　盼共推兩岸和平制度化

▲▼國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平，在北京人民大會堂舉行歷史性會晤。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平，在北京人民大會堂舉行歷史性會晤。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄭佩玟、陳冠宇／北京報導

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸，兩岸政壇矚目的「鄭習會」於今（10日）上午登場。鄭麗文致詞表示，台海將是一條連結親情、文明與希望的海峽，是兩岸中國人共同守護和平的象徵，期待兩黨共同推動兩岸和平的制度化，「在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，兩岸應該進一步籌劃與建構具制度性、可持續性的對話與合作機制，使兩岸的和平發展走向不可逆轉，從根本上消除所有的衝突誘因。我們吸收啟動中華文明的復興工程，以中華文化為基礎，以和而共生為核心。」

鄭麗文上午身著一襲深藍色套裝，衣襟別上國民黨黨徽，腳踩平底鞋微笑走出下榻的北京中國飯店，與三位副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑搭車出發前往人民大會堂，準備與中共中央總書記習近平見面。被問到準備好了嗎？鄭麗文握拳笑答，「隨時準備好！」

鄭麗文與習近平在人民大會堂相互握手致意，握手時間達14秒鐘。隨後鄭麗文致詞表示，尊敬的習近平總書記和各位領導，大家好，今天兩黨領導人得以在時隔10年之後共聚一堂進行交流。此時此刻她深刻感受到全球關切的目光，以及歷史所交付的重責大任，都落在我們在座的每一位身上。

鄭麗文說，當前所共同面對的是一個高度動盪不安的時代，但也是一個充滿希望的時代，是一個二次世界大戰以來衝突最為蔓延的時代，但也可能是一個各方在痛定思痛之後決心重建和平的時代。台海兩岸關係何去何從，是我們共同面臨的問題。無可否認，國共兩黨在超過了一世紀的互動當中充滿了起伏轉折，但我們彼此所共同追求的，從來都是如何使得中華民族能夠從衰敗走向復興。

鄭麗文說，自從2005年本黨連戰主席的和平之旅破冰之後，兩黨就以前瞻性的歷史視野，站在民族與時代的高度，致力於推動兩岸的和解與和平的發展。她強調，事實上兩岸的和平與和解也應該只是兩黨攜手努力的起點。我們對於兩岸人民炎黃子孫都擁有更大的責任與使命。因此中華民族偉大復興是兩岸人民的共同復興，是中華文明精神的再度覺醒與光大，更是悲天憫人的大同世界胸懷，是對於世界和平與人類進步的積極貢獻。

鄭麗文表示，自己深信這樣的振興中華之道一定能感召人心，引領時代，也才是兩岸共享的價值，也是共同的責任。大陸的發展在習總書記的領導之下，不但實現了完全脫貧，建成全面的小康，社會成就非凡，而且持續騰飛，「十五五」的規劃剛剛開局，必將再上新的台階，值得期待。

鄭麗文說，兩岸人民雖生活在不同的制度當中，但我們會相互尊重，也要相向而行。她相信和平是兩岸共享的道德與價值，雙方應該超越政治的對抗，共同籌思與建構兩岸雙贏共榮的命運共同體，尋求一套防止以及避免戰爭制度性的解決方案，使台海成為世界和平解決衝突的典範。

鄭麗文強調，儘管世界越走越極端，甚至於一些人類共享的價值逐漸地被摒棄，但我們會共同堅守人類共享的永續理念，在新能源、疾病防治、人工智慧倫理與應用等等領域上攜手合作，以科技來服務人類的福祉，推動世界永續的發展。希望在兩黨奮鬥不懈的努力之下，台灣海峽將不再成為潛在衝突的焦點，更不會成為外力介入的棋盤。

鄭麗文說，台海將是一條連結親情、文明與希望的海峽，是兩岸中國人共同守護和平的象徵。我們將向世界昭示共享中華文明的兩岸人民有著最高的智慧來化解艱難的分歧，有極大的慈悲為人類和平與發展作出關鍵的貢獻。

鄭麗文表示，兩黨應該共同建設中華民族現代文明，為人類文明的融合與繁榮樹立典範。期待國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化。在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，兩岸應該進一步籌劃與建構具制度性與可持續性的對話與合作機制，使兩岸的和平發展走向不可逆轉，從根本上消除所有的衝突誘因。

鄭麗文說，我們攜手啟動中華文明的復興工程，以中華文化為基礎，以合和共生為核心，兩岸共同研究並推動各類有助於消弭爭端、創造和平的制度與倡議，並且將成功的經驗轉化為可供全球衝突地區借鏡的典範，因此當前她認為我們雙方至少有三個可以共同努力的方向。

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