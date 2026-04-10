習近平指九二共識內容清楚　鄭麗文轉述：除非心中陰暗、裝糊塗

▲國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄭佩玟、陳冠宇／北京報導

國民黨主席鄭麗文今（10日）上午與中共總書記習近平會面，隨後在下午召開舉行記者會說明會談內容。被問到閉門會議中是否有與習近平談到九二共識、一中各表部分？鄭麗文回應，習近平有特別提到，當初辜汪會談就把九二共識的內容說得非常的清楚，因此除非心中很陰暗、或者刻意裝糊塗，否則不會不知道九二共識真正的內容是什麼，並認為不應惡意扭曲，更不應破壞兩岸關係和平發展。

媒體詢問，此次訪問鄭麗文數度提到了兩岸的差異和不同，外界也很關切，是否有在上午閉門會議期間向習提到這一點，尤其是一中各表這部分？此外，九二共識還有一個中國原則一直都是國共兩黨的共同政治基礎，但台灣現在念大學或者是研究所的年輕人，九二共識其實是在他們出生之前發生的事情，多數年輕人都對此表示感到無感，國民黨要怎麼樣來向年輕人證明，或者是說服黨內的同志，九二共識不是票房毒藥？

鄭麗文則回應，關於歧異部分，事實上自己也多次的提到，有非常長的一個歷史的歷程，「我對習近平的談話印象特別的深刻，他提到說，兩岸歧異的部分，大陸這邊尊重台灣同胞社會制度跟選擇的生活方式」，但習近平也期待，台灣也能夠肯定大陸的發展成就，所以兩岸要增加更多交流的機會、認識彼此的機會、了解彼此的機會，習近平也特別提到，見面特別的重要，只要能夠見上一面，這個差別還是很大的。

▲國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平，在北京人民大會堂舉行歷史性會晤。（圖／記者陳冠宇攝）

鄭麗文認為，雙方都有非常高度的共同想法與出發點，希望能夠拉近彼此的歧異，增加彼此的了解，擴大彼此的善意，累積彼此的互信，這些都是未來兩岸關係能夠和平穩定重要的基石，也是自己一再強調，只要對兩岸和平有幫助的事都願意做，只要對兩岸和平有幫助的人也都願意見，剛剛習近平也提到，只要有利於兩岸和平發展的主張都全力去做，只要有利於兩岸和平發展的事都應該全力去做，這是大家相互共同想要達成的目標跟方向。

鄭麗文說，至於九二共識跟反對台獨，在上午最後談話的稿裡，她有完整的把當年九二共識的內容再說一次，習近平也有特別提到，兩岸的九二共識，當時辜汪會談就把九二共識的內容說得非常的清楚，因此除非心中很陰暗、刻意裝糊塗，否則的話不應該不會知道九二共識真正的內容是什麼，所以不需要惡意的去扭曲，更不應該惡意的去破壞兩岸關係的和解、和平的發展。

鄭麗文強調，我們當然要與時俱進，透過不同的語言或者是與當下契合的表述的方式，讓每一代的年輕人都了解，在這個階段大家面臨的是一個什麼樣的挑戰，而如何透過九二共識跟反對台獨來避免戰爭、避免悲劇，攜手締造和平，在和平的基礎上謀取人民最大的福祉。她相信，這應該是任何一個正常人所共同的期待跟願望，除非是惡意有心的想要破壞和平，除非有個人特別的企圖，不惜以兩岸發生戰爭、台灣人民的生命財產作為代價，「那這是我們反對的，我們要制止的，我們要避免的！我們希望兩岸能夠像今天的天氣一樣，如此的宜人，如此的舒適。」

不過，鄭麗文沒有回應媒體詢問關於「一中各表」，此次訪陸至今鄭習會結束，皆未提「一中各表」。

