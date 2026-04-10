京華廣場要賣了！沈慶京心痛發聲：一個「慟」字道盡一切

▲沈慶京慟談京華廣場土地處分，批政治壓力讓建築夢想殞落。（圖／記者莊喬迪攝）

記者閔文昱／綜合報導

中石化決議處分京華廣場土地，引發各界關注。威京集團主席沈慶京9日晚間在臉書發文，直言內心只有一個「慟」字，感嘆多年投入的頂級商辦開發計畫，在政治與現實壓力下被迫中止，「這不只是資產變賣，更是建築夢想的殞落」。

他指出，「京華廣場」並非一般商業案，而是團隊歷時4年規畫、每周密集討論的成果，從建築設計到細節皆追求極致，包括確保辦公室淨高達3米、打造「每層樓種樹」的綠化空間，甚至加厚地下結構作為大型避難設施，目標成為台北新一代商辦標竿。

「建築界奧斯卡」加持 最終仍告終止

沈慶京表示，京華廣場曾榮獲英國國際地產大獎（IPA）五星殊榮，並取得GRESB五星評級、LEED與WELL雙白金認證，以及多項國內建築獎肯定，甚至吸引新加坡官方表達進駐意願。原本象徵台灣能打造世界級智慧商辦的指標案，如今卻在司法風暴與政治紛擾下戛然而止，「這份榮耀本該屬於台灣」。

他進一步提到，該案融入ESG理念，包括雨水回收、低碳結構與空中花園設計，盼為氣候變遷帶來正向影響，但如今這些構想全數停擺，「對地球的貢獻也一併消失」。

▲中石化旗下重要子公司鼎越開發8日分別召開董事會決議在容積率728%基礎處分「京華廣場」。（圖／記者巫彩蓮攝）

控政治介入與司法壓力 直指「犧牲品」

沈慶京直言，京華廣場從過去容積率爭議，一路延燒至近期捲入柯文哲相關案件風波，成為政治角力下的犧牲品。他更指控，檢方偵查期間曾以「不咬柯P，公司就沒了」等語施壓，並對土地進行扣押，對企業造成重大衝擊。

此外，他也批評市府未替守法企業發聲，甚至有官員因本案獲得升遷，讓他痛批這種「踩著企業鮮血升官」的文化令人寒心。

沈慶京最後強調，當政治凌駕專業，受損的不只是企業或個人，而是整體城市競爭力。他感嘆，原本在台北市中心種下的未來願景，如今只能成為「遺憾的過往」，並呼籲外界正視政治對產業與城市發展的影響。