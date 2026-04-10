跑山獸爆「擋人財路」才被攻擊　林姓教官真實身分曝光

▲山搜高手「跑山獸」羅培德。（圖／Beast Runners 跑山獸）

記者柯沛辰／綜合報導

山搜高手「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）接受10萬元委託，尋獲山友遺體，被林姓搜救教官痛批是「趁火打劫」、「賞金獵人」。對此，有登山專家爆料，林姓教官其實是協會理事，拿著消防署給的雞毛當令箭，因為跑山獸收費「難以控制」才會攻擊。

匿名發文轟「趁火打劫」惹炎上 反被起底黑歷史

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林姓搜救教官近日在臉書發文，貼出一篇由匿名網友「青蛙」投稿的「心聲」，砲轟跑山獸Petr「沒有勞務委託」、「沒有事前談好價格」，事後才回頭跟家屬要錢，根本是「趁火打劫」。貼文一出遭炎上，林姓教官才刪文坦言自己就是「青蛙」，並再次發文解釋「我為什麼要生氣」。

▲酸跑山獸被罵到刪文，林姓教官再反擊：沒人會用救人累積名聲。（圖／翻攝自當事人臉書）

不過，山友們並不買單，而是紛紛起底他的身分跟黑歷史，包括他將民間組織的山難研究當成自己的成果報告，還疑似為了即將上線的「民間搜救公司」，不滿Petr收費太低破壞行情，因此發文開轟，搶奪市場定價話語權。

▲網友爆料，教官為了搶奪市場話語權，攻擊跑山獸。（圖／翻攝自臉書／山小白）

對此，登山專家蔡日興發文表示，有人傳照片給他，他才知道這位林姓教官原來是中華民國山難救助協會（中搜）中區搜救委員會的理事，「既然是協會，你打掉這個某教官也沒用。還有千千萬萬個他在後面排隊，他們已經是一個利益團體。」

蔡日興爆背後有補助計畫 質疑藉爭議排除「難以控制」的Petr

蔡日興爆料，他收到多方消息，林姓教官是消防署最近在山域這塊一個大計畫的執行人，這個計畫可以補助挑選出來的特定個人，參與一些事情像是搜救，可以拿錢，因此登山圈很多人都靠過去，關鍵是Petr偏偏「難以控制」，索性攻擊他收費、有爭議，就能合情合理地排除在計劃外。

蔡日興批評，林姓教官最大的失策，就是以為消防署給的雞毛是能大殺四方的令箭，因為登山圈還是有不少人沒在賺這些錢，不是每個人都會朝你靠過去。為此，他也喊話內政部長劉世芳，「妳給的補助金被蕭署長這樣玩弄，透過這種人來控制登山群體，排除異己，妳要不要負一點責任出來善後啊。沒辦法不煩到妳了。」