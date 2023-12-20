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呂玉玲論文未公開　民眾黨不分區立委候選人質疑「特權違規」

▲▼張清俊批呂玉玲論文「特權違規」不公開。（圖／張清俊提供）

▲張清俊批呂玉玲論文「特權違規」不公開。（圖／張清俊提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨不分區立委候選人張清俊20日指控，國民黨現任立委、平鎮龍潭立委候選人呂玉玲的碩士論文以特權的方式，公然違反「學位授予法」的規定，將自身的論文設定為不公開，完美躲開這幾年的抄襲仔風波，「難道是作賊心虛嗎？」呼籲呂玉玲應即刻上網公開其碩士論文，以接受全民的檢驗。

張清俊表示，呂玉玲在2019年以「一例一休政策規劃與立法過程之研究」為題寫出碩士論文，成功取得中原大學企業管理研究所的碩士學位，根據「學位授予法」的規定，取得學位的論文應連同電子檔，送國家圖書館及所屬學校圖書館保存，「以公開利用為原則，不公開為例外」，只有在內容涉及機密、專利事項或依法不得提供的情況下，經學校認定後，才可以選擇一定期間內不公開。

張清俊隔空詢問呂玉玲，「妳的論文談一例一休的政策規劃，這根本沒有任何機密可言，更別說有專利事項，遑論有依法不得提供的內容，呂玉玲是拿出什麼證明，讓中原大學將論文設定不公開的？拿出立委的頭銜嗎？還是跟指導教授有什麼利益輸送？還是單純的特權？」

張清俊認為，呂玉玲的論文摘要中，針對一例一休的修法，提出了3個幾乎不用做研究，就能提出的結論，這姑且不提，但還寫說她想透過這三項結論，對未來一例一休政策與政府機關提出相關建議，試問既然要給公共政策建議，不就應該公開研究內容，讓眾人參考嗎？為何呂玉玲還要將論文蓋牌？

對此，呂玉玲表示，一切都是依照學校規定辦理，請不要無的放矢、任意抹黑。

▲▼張清俊批呂玉玲論文「特權違規」不公開。（圖／張清俊提供）

張清俊說，呂玉玲的「一例一休政策規劃與立法過程之研究」論文研究核心價值，是對公共政策提出建言，不僅應該大力宣揚其內容，最好是讓大家都能閱覽，但她卻以特權的方式，將論文設定為不公開，不免讓人起疑，呂玉玲的碩士論文是缺乏價值，還是缺乏原創？無論在中原大學，或是在國家圖書館均無法查閱。

張清俊指出，呂玉玲在地方上呼風喚雨，自己做立委、老公陳萬得炒土地、兒子陳韋曄做市議員，是典型的地方傳統政治家族，其丈夫、前平鎮市長陳萬得則是黑金的代表人物之一，在平鎮市長任內，竟然夥同黑道恐嚇建商，最後被判刑入獄，坐牢前，還技術性消失了近5個月，直到被地檢署發出拘票拘提才入監，有這樣一個政治家族盤據地方，實在是民主政治的不幸。

張清俊提及，呂玉玲的論文能以特權方式選擇不公開，是其家族勢力的縮影，拒絕被檢視的民意代表，往往都有著不可告人的秘密，希望呂玉玲能誠心面對學位論文的問題，如果有抄襲，終究會被抓出來，因為論文只能延後五年不公開，與其公開後被查出來，不如承認錯誤，謙卑改過。

對此，呂玉玲表示，一切都是依照學校規定辦理，請不要無的放矢、任意抹黑。

▲▼張清俊批呂玉玲論文「特權違規」不公開。（圖／張清俊提供）

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