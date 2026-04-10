瘋傳鄭麗文隨行「最大亮點是她」　被封新生代美女刺客

▲董佳瑜。（圖／翻攝自Facebook／董佳瑜）

記者曾筠淇／綜合報導

國民黨主席鄭麗文7日啟程訪陸，展開6天5夜的「2026和平之旅」，同時選在今日舉行「鄭習會」。近日網傳一篇文章，內容提到，訪陸團名單一公布，大家都在盯著三個副主席，但真正的「殺手鐧」其實是在董佳瑜身上，最後更肯定鄭麗文的棋走得太精準。

文章瘋傳！點名董佳瑜是「真正的殺手鐧」

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近日網路熱傳一篇文章，內容提到「鄭麗文14人訪陸團名單公布，全網都在盯三個副主席。很多人以為重頭戲在老一輩身上。錯了！真正的殺手鐧是一個30歲的姑娘──董佳瑜，上海念完小學到高中，紐約大學三個學位，劍橋碩士，哈佛法學博士，國民黨把她塞進團裡，這是在給民進黨上課！」

該則文章續指出，「董佳瑜的爹是上海台商，她打小（從小）就在上海生活，小學，初中（台灣稱國中），高中全在那兒念的」，同時詳列她的學歷。文章還提到，「鄭麗文去年11月點她當國際事務部主任，島內輿論直接炸了。30歲的一級主管，國民黨幾十年都沒出過這麼年輕的」。

▲該則文章在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Threads）

文章接著指出，「你仔細看她的底牌就明白了：在大陸生活十幾年，比絕大多數台灣政客都懂大陸怎麼運轉；在英美頂級學府泡了七、八年，國際政治和法律門兒清（北京方言，指透徹了解）。 兩岸關係加國際博弈，她一個人能覆蓋兩條線，鄭麗文這步棋走得太精準了」。

董佳瑜被形容為「新生代美女刺客」

從文章的特定用詞推測，該篇文章有可能不是出於台灣，且微博也有內容相似的文章，不過，詳細來源仍有待商榷，能確定的只有董佳瑜已經成為不少網友關注的焦點。另根據《中國評論新聞網》報導，董佳瑜被形容為「新生代美女刺客」，曾在主席選舉期間，力挺郝龍斌，後來則被延攬，成為國民黨國際部主任，其父親為台商，曾讀上實劍橋國際高中部。

訪問團成員名單

根據國民黨公布的訪問團成員名單顯示，本次隨行的有副主席兼秘書長李乾龍；副主席張榮恭、蕭旭岑；智庫副董事長李鴻源；中央評議會主席團主席蘇起、袁健生；黨主席特別顧問李德維；文傳會主委尹乃菁；大陸事務部主任張雅屏；青年事務發展委員會主委連勝武；國民黨發言人江怡臻；國際事務部主任董佳瑜；黨務顧問雷宏毅。

此外，根據國民黨網站，董佳瑜的學歷亮眼，曾在紐約大學讀心理學，還是劍橋國際關係碩士、哈佛法學院博士。