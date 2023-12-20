「妃」常戰力！　小英總統、賴桑、戰貓、妃妃姐姐現身選委會

▲第11屆區域、原住民立委選舉20日進行姓名號次抽籤，立委陳亭妃由4座用氣球編織而成的小英總統、賴桑、戰貓及妃妃姐姐陪同現身選委會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第11屆區域、原住民立委選舉20日進行姓名號次抽籤，立委陳亭妃成為全場的焦點，一早由4座用氣球編織而成的小英總統、賴桑、戰貓及妃妃姐姐陪同現身選委會。

「妃常女力」陳亭妃希望藉著政治大咖的加持，有著「妃」常強的籤運，抽到「妃」常棒的號碼，可以開出「妃」常高的票數，成為爭取台南建設「妃」常有力的後盾，因為我們就是「妃」常戰力！

一路上4座大型氣球公仔不僅華麗而充滿質感，民眾紛紛讚嘆每個人的神韻都好細緻，尤其身為主角的妃妃姐姐手上掛滿氣球造型的肉粽、凍蒜、菜頭，象徵鄉親對陳亭妃滿滿的期待。而陳亭妃也順利抽中象徵勝利的2號，美德雙全、妃常勝利！這4座公仔今天完成陪同陳亭妃抽籤的任務之後，將進駐北區競選總部（海安路三段963號），成為亮眼的打卡據點。

陳亭妃表示，感謝製作氣球老師們的情義相挺，特別編織出代表小英總統、賴桑、戰貓及妃妃姐姐的大型氣球公仔。這些獲獎無數的老師團隊，起初，也很疑惑不知道製作出來的成品會如何，畢竟用氣球製作人像的案例不多，直到公仔的出現確實吸引住每個人的眼球。

陳亭妃指出，總統蔡英文以及正、副總統候選人賴清德與蕭美琴於12月17日時都親自到場參與自己的競選總部成立大會，親自出席力挺台南最強女力陳亭妃，現場更創造超過1萬人的氣勢，顯示「妃」常戰力十分驚人！今天則是由大咖氣球公仔陪同，希望大家在2024年1月13日能用選票給予她肯定，幫忙拉票、催票、固票，讓每1張選票票票入匱，給她力量繼續為台灣的未來努力打拼。