北院今公布柯案判決書！民眾黨酸「想像力就是超能力」

▲北院今公布柯文哲案判決書。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

台北地方法院今（10日）公布民眾黨創黨主席柯文哲涉入的京華城案、政治獻金案的判決書，全文多達713頁、27萬字。針對判決書指柯「干擾司法獨立審判空間」，民眾黨發言人張彤嚴正駁斥，「真正干擾司法的，從來不是柯文哲、不是台灣民眾黨，而是早已背離中立、公正原則的院檢體系本身」。更再次印證，原來判決不用看證據力，因為想像力就是台北地方法院的超能力。

張彤說，在正常的民主法治國家，人民對司法提出質疑，是敲響社會最後一道防線即將失守的警鐘。回顧京華城案審理以來，自偵查、羈押到審理過程，台北地方法院以「上級審想要了解」、「尊重審級制度」為由延長羈押，早已侵蝕審判獨立。

張彤指出，台北地方法院無視多名被告和證人沉痛控訴「遭林俊言捏造筆錄」，赤裸裸違反刑訴法第241條第1項「公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發」之規定，涉嫌瀆職未告發林俊言，早已侵蝕審判獨立。

張彤接著提到，台北地方法院判決理由幾乎全採用偵查筆錄，視而不見證人交互詰問筆錄，甚至連勘驗偵訊光碟後，發現偵查筆錄有明顯錯誤都能刻意忽視，也早已侵蝕審判獨立；台北地方法院的判決書內容，讓國人清楚看見，這不是依法論法審理的結果，而是為了迎合預設結論所拼湊出的政治劇本。

張彤強調，台北地方法院將依法申報、匯入政黨政治獻金專戶的政治獻金，扭曲認定為柯文哲收賄；將垃圾桶中翻出的便條紙，幻想為柯文哲指示他人出國的證據。

「在沒有分毫政治獻金為柯文哲私用的狀況下，仍認定柯文哲侵占。」張彤直言，這種用想像補強證據、用推測取代證明的判決，已經完全背離刑事程序中，最基本的證據法則。

張彤指出，台北地方法院一方面承認所謂金額與對價關係顯不相當，另一方面仍以210萬元政治獻金，強行連結上百億元容積利益，甚至以「可能有後謝」這種毫無證據的臆測作為定罪基礎。這樣的裁判品質，要人民如何信任司法、如何信任法院有堅守「審判獨立」？

張彤再次重申，干擾司法的，不是為自己清白發聲的人，而是對檢方偽造筆錄、押人取供的違法行為視而不見、選擇性採信證據的北院合議庭。當法院放棄無罪推定、無視程序正義，當司法可以用「想像」入罪，受害的絕不只有柯文哲一個人。

張彤說，未來，民眾黨會全力支持柯文哲創黨主席於二審中還原真相，更重要的是，我們推進司法改革的腳步不會停下、將致力重建被政治力摧毀的「司法獨立審判空間」，維護社會公平正義。