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新北幼兒園女童遭脫衣施暴　家長揭監視器淚問：怎麼原諒？　

▲▼ 新北板橋區傳出幼兒園不當管教事件 。（圖／新北市議員劉美芳提供）

▲新北板橋區傳出幼兒園不當管教事件。（圖／新北市議員劉美芳提供）

記者崔至雲／新北報導

新北板橋區傳出幼兒園不當管教事件！一名女童因課堂中不慎濺濕他人褲子，園長竟以此為由，於全班幼生面前對女童進行極不當且粗暴的處置，不僅強行脫去女童衣褲，甚至將其上衣拉至頭部遮蔽臉部並擰轉衣物，導致女童在掙扎過程中背部遭受明顯挫傷。新北市議員劉美芳今（10日）協同受害女童父母召開記者會，父母透露，事後收到園長道歉請求原諒的訊息，但他不滿表示，「請問這種行為，到底怎麼原諒？」

對於受害幼童，劉美芳表示，「這已經不是管教，而是人格摧毀」，此舉不僅造成身體傷害，更在幼童心中留下難以抹滅的陰影。

受害女童父親提到，4月2日發現女兒背部傷勢時，孩子起初說是自己玩耍時受傷，直到見到母親才崩潰說出真相。父親表示，當下堅持到幼兒園調閱監視器，才知道女兒遭到如此殘忍的對待，甚至曾在該園就讀的長子也透露曾遭毆打，「只是大家都害怕，不敢說」。現在內心僅想著孩子要如何去看身心科，如何避免以後會社恐、害怕面對人群，事發後也不斷收到園長道歉請求原諒的訊息，但他不滿表示，「請問這種行為，到底怎麼原諒？」

受害女童母親表示，除了女兒所遭受的肢體傷害，監視器畫面中另一個令她心碎的細節是，當施暴正在發生時，其他孩子竟平靜圍觀，師長選擇無視，「大家看她像是在看動物一樣，這究竟是什麼樣的環境會讓孩子覺得這不是一件錯誤的事，未來如何能讓家長放心把孩子交給幼兒園？」

▲▼ 新北板橋區傳出幼兒園不當管教事件 。（圖／新北市議員劉美芳提供）

律師張宜斌說明，依據錄影畫面判斷教保員對被害幼童所為，應屬情節重大之霸凌、體罰行為，該行為違反「刑法第286條」妨害幼童發育罪，法定刑為六月以上五年以下有期徒刑，又被害者年紀未滿7歲，依同法第3項規定，需加重二分之一。另外也涉及「刑法第304條」強制罪，將一併提告。

張宜斌說，加害人為教保員，依據「教保人員條例第12條」如經主管機關確認，體罰、霸凌幼兒，造成其身心嚴重侵害，將產生解聘、免職、終止契約關係，且終身不得聘任、任用或進用為教保人員之結果。另依同法第40條規定，可處新臺幣六萬元以上六十萬元以下罰鍰，並公布行為人之姓名及機構名稱。此外，依民法184條規定，行為人應負損害賠償責任，又依民法188條規定，幼兒園與行為人需負連帶賠償責任。截至目前為止，被害幼兒父母並未決定是否求償，但堅決表示本案無和解意願。

最後，劉美芳強調，該園不當管教並非首例，周邊鄰里早有耳聞，園方施暴後就會給孩子糖果安撫，但任何傷害孩子的行為都不應該合理化。劉美芳嚴正呼籲教育局，今天站出來，不是為了一個孩子，而是為了守護所有孩子。對兒虐必須採取「零容忍」態度，全面撤查該園所，還給家長一個安心的托育空間。

▲▼ 新北板橋區傳出幼兒園不當管教事件 。（圖／新北市議員劉美芳提供）

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