LIVE／「鄭習會」談和平　鄭麗文下午2點半北京開中外記者會

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（10日）上午與中共中央總書記習近平於北京人民大會堂東大廳舉行歷史性會晤。對於兩岸關係，習近平強調，兩岸同胞都是中國人、一家人，大陸願堅守九二共識；鄭麗文提到，台海將是一條連結親情、文明與希望的海峽，是兩岸中國人共同守護和平的象徵。稍早兩人已會面完畢，下午2點半鄭麗文將率黨務主管於北京中國大飯店舉行中外記者會。《ETtoday新聞雲》將全程直播。

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）



鄭麗文在早上的「鄭習會」提到，兩岸關係和平發展符合兩岸人民共同願望，符合中華民族整體利益，必須堅定推動。和平與發展是人類基本需求，海峽兩岸更不應相互對立，而需和諧相處。兩岸雙方、國共兩黨都有責任弘揚中華文化，以交流促進和平，以合作提升發展，建構兩岸關係和平發展制度化，逐步達成和平框架。

鄭麗文也說，兩岸協商與聯繫機制，曾對雙方和平與發展發揮不可或缺的功能，應當恢復。兩岸各自的法律法規都規範雙方不是國與國的關係。1992年兩岸雙方授權機構達成各自以口頭聲明方式表達堅持一個中國原則的共識，同時求同存異，成為兩岸協商與聯繫機制的政治基礎。歷史事實不容否認，應在此基礎上恢復協商機制，堆疊善意循環。

習近平則表示，中華兒女共同擁有了中華根、中華魂，源於血脈、植根歷史、鑄於心中，不會忘卻不可磨滅。當前世界百年變局加速演進，但無論國際形勢、台海局勢如何變化，人類發展進步的大方向不會改變，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近走到一起的大潮流不會改變，這是歷史必然，我們對此充滿信心，

習近平指出，今天的世界並不太平，和平彌足珍貴，兩岸同胞都是中國人、一家人，要和平、要發展、要交流、要合作，這是共同心聲。兩黨領導人今天見面就是為了維護我們共同家園的和平安寧，推動兩岸關係和平發展，讓子孫後代能夠共享美好未來。