鄭習會「不讓台海被外力介入」　他示警2段談話：把兩岸定調內政問題

▲國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（10日）與中共總書記習近平在北京人民大會堂東大廳會面。習近平則表示，大陸和台灣同屬一個中國，國共兩黨要團結兩岸同胞，攜手共創祖國統一。對此，綠委林俊憲認為，鄭麗文講出了「台灣海峽內海化」和「和平框架」，這兩點相加，等於把兩岸關係徹底定義為「內政問題」，消滅國際干預的空間，不可不慎。

林俊憲表示，仔細看完鄭麗文的談話全文，有幾點需要特別注意和警惕的地方：第一，這篇談話文稿，可以看出高度由中共操刀的痕跡，舉個例子，最明顯的就是談到所謂「全面脫貧」、「建成全面小康社會」這一段。

林俊憲說明，這是中共近年來強力對內使用的宣傳標語，在中國處處可以看到。但對台灣人來說，完全沒有任何意義，甚至初看還有點難理解，因為這是中共政治歷史敘事的一部分，描述共產黨如何帶領中國從貧窮走到「小康」。此外，包括「中華民族偉大復興」、「命運共同體」等等用詞，也全都是中共的宣傳用語，是中共安排，透過鄭麗文講給中國人自己聽，跟台灣人沒有一點關係。

林俊憲認為，以上只是鄭麗文被當戲偶，跟我們無關，接下來我要講的，才是真正嚴重、值得警惕的地方：鄭麗文講出了「台灣海峽內海化」和「和平框架」。

林俊憲說明，多年來他不斷強調，台海越國際化，台灣就越安全。各國軍船通過台海，除了維護自由航行外，更將台海定性為兩個不同政治實體間的中立地區，有非常重要的象徵意義。而所謂的「和平框架」，正是前幾天提到的，連胡會最後的「未竟之業」。

對於鄭麗文談話內容，林俊憲表示，這兩點相加，等於把兩岸關係徹底定義為「內政問題」，消滅國際干預的空間。其用心之險惡，不可不慎。既然習近平和鄭麗文有此意圖，接下來會怎麼發展？這才是重點。

林俊憲預測，劇本會這樣演：中共在台海刻意掀起事端，接著國民黨衝出來高喊「兩岸需要和平」，提出將台海「內海化」的所謂「和平協議」，民眾黨配合，試圖以國會多數逼迫政府妥協。當然，借用某位知名前主席的金句，「我們是不會屈服的。但既然已看出對手的招數，就要先做好準備，嚴陣以待」。