全文／鄭麗文提5主張　建構和平框架、一個中國現實下處理分歧

▲國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平，在北京人民大會堂舉行歷史性會晤。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄭佩玟、陳冠宇／北京報導

國民黨主席鄭麗文今（10日）與中共總書記習近平在北京人民大會堂東大廳會面。鄭麗文致詞時指出，台海將是一條連結親情、文明與希望的海峽，是兩岸中國人共同守護和平的象徵，期待兩黨共同推動兩岸和平的制度化，「在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，兩岸應該進一步籌劃與建構具制度性、可持續性的對話與合作機制。共同籌思與建構兩岸雙贏共榮的命運共同體，尋求一套防止及避免戰爭的制度性解決方案，使台海成為世界和平解決衝突的典範。」

鄭麗文「鄭習會」談話全文如下：

尊敬的習近平總書記和各位領導，大家好:

今天，貴、我兩黨領導人得以在時隔十年之後共聚一堂進行交流。此時此刻，我深刻感受到，全球關切的目光，以及歷史所交付的重責大任，都落在我們在座每一位的身上。當前，我們所共同面對的，是一個高度動盪不安的時代，但也是一個充滿希望的時代；是一個二次世界大戰以來衝突最為蔓延的時代，但也可能是一個各方在痛定思痛之後決心重建和平的時代。台海兩岸關係何去何從，是我們共同面臨的問題。

無可否認，國共兩黨在超過一世紀的互動中，充滿了起伏轉折，但我們彼此所共同追求的，從來都是如何使得中華民族能夠從衰敗走向復興。自從 2005年本黨連戰主席的和平之旅破冰之後，兩黨就以前瞻性的歷史視野，站在民族與時代的高度，致力於推動兩岸和解與和平發展。

事實上，兩岸的和平與和解，應該只是貴、我兩黨攜手努力的起點，我們對於兩岸人民、炎黃子孫，都擁有更大的責任與使命。因此，「中華民族偉大復興」是兩岸人民的共同復興，是中華文明精神的再度覺醒與光大，更是悲天憫人的大同世界胸懷，是對於世界和平與人類進步的積極貢獻。麗文深信，這樣的「振興中華」之道，一定能感召人心、引領時代，也才是兩岸的共享價值也是共同責任。

大陸的發展，在習總書記領導下，不但實現了完全脫貧，建成全面小康社會，成就非凡，而且持續騰飛。十五五規劃剛剛開局，必將再上新台階，值得期待。兩岸人民雖生活在不同的制度中，但我們會相互尊重，也要相向而行。麗文相信，和平是兩岸共享的道德與價值，雙方應超越政治對抗，共同籌思與建構兩岸雙贏共榮的「命運共同體」，尋求一套防止及避免戰爭制度性的解決方案，使台海成為世界和平解決衝突的典範。

而且，儘管世界越走越極端，甚至一些人類共享的價值逐漸被摒棄，但我們會共同堅守人類共享的永續理念，在新能源、疾病防治、人工智慧倫理與應用等領域攜手合作，以科技服務人類福祉，推動世界永續發展。

希望在貴、我兩黨奮鬥不懈的努力之下，台灣海峽將不再成為潛在衝突的焦點，更不會成為外力介入的棋盤。台海將是一條連結親情、文明與希望的海峽，是兩岸中國人共同守護和平的象徵。我們將向世界昭示，共享中華文明的兩岸人民，有最高的智慧化解艱難的分歧，有極大的慈悲為人類和平與發展做出關鍵的貢獻。貴、我兩黨應共同建設中華民族現代文明，為人類文明融合與繁榮樹立典範。

麗文期待國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化，在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸應進一步籌劃與建構具制度性與可持續性的對話與合作機制，使兩岸和平發展走向不可逆轉，從根本上消除所有的衝突誘因。攜手啟動「中華文明復興工程」：以中華文化為基礎，以和合共生為核心，兩岸共同研究並推動各類有助於消弭爭端、創造和平的制度與倡議，並將成功經驗轉化為可供全球衝突地區借鏡的典範。

因此，當前我們雙方至少有三個可以共同努力的方向：

一、致力維護中華歷史、弘揚中華文化：

絕大多數台灣人的祖先，都是唐山過台灣，姓中國姓、講中國話、過中國節、拜中國神。幾百年來，不同的時間從大陸各地遷移到台灣的移民，不斷豐富台灣社會的中華文化內涵。中華文化一直是台灣社會的基因，實踐在台灣人的生活當中。許多台灣先人墓碑上，都刻著來自大陸的發源地，例如河南穎川、或者福建省的各個地方等等。台灣各地遍布的宮廟所供奉的神明如軒轅、伏羲、神農、關公、媽祖等，還有保生大帝、開漳聖王、清水祖師、三山國王等，都源自大陸。

因此，兩岸人民同為炎黃子孫、同屬中華民族，都受中華文化薰陶，都是一家人。在近代歷史上基於中國人的立場，有守護家園、反對外敵入侵的共同經歷。兩岸透過不斷宣揚這些共同淵源，強化大陸和台灣同屬一個民族、共享一個文化，共同傳承歷史記憶，兩岸就沒有化解不了的分歧，沒有擱不下的羈絆，才能夠推進歷史。

二、致力增進共同福祉、推動交流合作：

2005 年，國共兩黨達成五項共同願景，開創了兩岸關係和平發展的黃金時期。自 2006起，兩黨智庫合作舉辦了十一屆的兩岸論壇，提出了一百數十項共同意見，促進兩岸經貿文化交流合作。國民黨執政八年期間，兩岸簽署了23項協議，至今仍持續造福兩岸民生。今年二月，兩黨智庫恢復舉辦時隔十年的兩岸論壇，達成十五項共同意見，盼能重新引領推進兩岸互利融合的民意。

兩岸應該在既有成果的基礎上，積極促進民間基層在經貿、文化、青年等各個領域、各個層面交流合作，不斷累積善意、增進相互了解。兩岸人民多走動、多交朋友，讓兩岸產業加強對接並提升利益。透過持續增進雙方共同福祉，就是兩岸關係和平發展最堅實的保障。

台商台胞是兩岸交流合作的重要推手，是兩岸人民彼此理解的橋樑，是兩岸關係和平發展最重要的支持力量和監督力量。中國國民黨一向關心在大陸台商台胞的生活福祉和權益保障，麗文期待也相信未來大陸對台商台胞的權益保障，一定會更加完善。

三、致力邁向美好兩岸、強化民生樂利：

當前人類社會處在史上最富裕的階段，但也是發展和分配最不平均的時代。目前世界地緣格局愈發動盪，全球經濟不確定性隨之升高。兩岸擁有先進的科技且享受便利的生活，可是面臨的困難和挑戰，應該也是前所未有的。麗文相信，任何艱難險阻，都阻擋不了兩岸人民攜手追求美好生活的決心。

兩岸因為在地緣環境、社會型態、文化風俗、產業結構等各方面的親近性，在面對氣候變遷、能源安全、科技治理、人口老化等現代化發展的問題時，經驗和優勢都能夠互補互利。希望兩岸能夠在節能減碳、防災減災、醫療康養、人工智慧等幾個前瞻性領域持續加強交流合作，共同打造未來願景，必將有助於完善人類命運共同體。

當代兩岸的年輕人，是中華民族歷史上，受教育程度最高、對世界認識最深最廣、活動力和創造力最強、最知道如何運用和平發展揮灑所長的一代。兩岸的希望在青年，應該鼓勵青年朋友多交流，探索人生課題和發展願景，合作邁向未來。兩岸青年彼此欣賞、相互砥礪，一起成長，這樣兩岸關係才會不斷地正向發展，可長可久。

麗文此行以「兩岸和平，造福民生」自我期許，藉此提出以下五點主張：

一、推動兩岸關係和平發展：

兩岸關係和平發展符合兩岸人民共同願望，符合中華民族整體利益，必須堅定推動。和平與發展是人類基本需求，海峽兩岸更不應相互對立，而需和諧相處。兩岸雙方、國共兩黨都有責任弘揚中華文化，以交流促進和平，以合作提升發展，建構兩岸關係和平發展制度化，逐步達成和平框架。

二、謀求恢復兩岸協商機制：

兩岸協商與聯繫機制，曾對雙方和平與發展發揮不可或缺的功能，應當恢復。兩岸各自的法律法規都規範雙方不是國與國的關係。1992年兩岸雙方授權機構達成各自以口頭聲明方式表達堅持一個中國原則的共識，同時求同存異，成為兩岸協商與聯繫機制的政治基礎。歷史事實不容否認，應在此基礎上恢復協商機制，堆疊善意循環。

三、維護台海和平穩定，增進兩岸互惠互利：

和平穩定的台海為區域各方期待，互惠互利的兩岸為雙方民意企盼，兩者相輔相成。兩岸雙方的相關規定和國際現實都體現了一個中國。兩岸應在此規定和現實下相互協作，處理分歧，磋商化解對立狀態，為區域安全做出貢獻。兩岸三通及減免關稅等經濟合作 23項協議，促進了共同發展、共同繁榮，有目共睹，獲兩岸各界肯定，應在堅持共同政治基礎上持續推廣實惠實利，增強兩岸和平的民意支撐。

四、在政治互信中增進台灣國際活動空間：

台灣曾在九二共識的基礎上，以適當方式參與世界衛生大會、國際民航組織大會，但是得而復失。未來兩岸在重建政治互信後，應促成台灣重返世界衛生大會、國際民航組織大會，以及探索台灣參與國際刑警組織大會等。區域經濟整合攸關台灣經濟發展，兩岸經濟合作可和台灣參與區域經濟整合相互促進，兩岸得探索台灣加入區域全面經濟夥伴協定及跨太平洋夥伴全面進步協定。

五、持續發揮國共兩黨溝通平台功能：

國共兩黨溝通平台始終是兩岸關係和平發展、台海和平穩定的正道力量，應當持續發揮功能。兩黨平台的機制，包括高層對話、智庫論壇、青年交流、基層交流、台商保障等，都曾引領及協助開創兩岸關係，當前與未來都應再藉這個平台，不斷策勵兩岸各個領域、各個層面的交流合作、溝通研商，為台海開太平，為民生增福祉。

最後，再次感謝中共中央和習總書記的邀請。交往交流本來就應該要有來有往，麗文衷心期盼將來有一天，有機會讓我當主人，在台灣歡迎習總書記和在座各位。