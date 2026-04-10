陸委會批鄭習會「併吞毒藥」　國民黨轟：民進黨意識形態作祟

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（10日）會晤中國國家主席習近平；陸委會主委邱垂正在傍晚發出6點聲明，認為鄭麗文堅持九二共識，其實是在幫助中共意圖消滅中華民國的背書，是將併吞毒藥當成和平解藥。對此，國民黨表示，陸委會本來的功能就是對話交流、降低風險、穩定局勢，如今功能不彰，根本是民進黨的意識形態作祟所致。

對於鄭習會，陸委會主委邱垂正今傍晚6點率副主委梁文傑舉行記者會，並發表6點嚴正聲明。第一，國共兩黨共同的政治基礎，是意圖消滅中華民國。第二，國共領導人的主張是中共對台政策的進階版。第三，鄭麗文主席宣稱的「和平框架」，就是「統一框架」。第四，政府將採取必要作為，維護國家主權尊嚴。第五，北京當局方面主導國共領導人會談，就是要把兩岸問題內政化，混淆國際視聽。第六，呼籲中共務實面對現實，與我民選合法政府展開良性互動。

對此，國民黨表示，台海兩岸本來就是不同制度，鄭麗文及習近平的立場都是認同互相尊重、增進理解，但顯然陸委會很喜歡為北京代言，片面聲稱我們要接受中共的各種詮釋。

國民黨指出，鄭麗文在南京中山陵的講話，強調反對帝國主義與殖民主義，並提及兩岸應共同追隨國父精神，發揚王道思想、追求世界大同，怎麼會是配合霸權擴張、以武謀統？

國民黨強調，民進黨選擇在死巷子裡打轉，忽略局勢升高的風險，才是危害台海和平的原因，呼籲陸委會少點意識形態、多點政治智慧，早日回歸本業，勿尸位素餐。

