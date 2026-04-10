　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兩岸應尋求避免戰爭方案　鄭麗文：台海不會成為外力介入的棋盤

記者鄭佩玟、陳冠宇／北京報導

時隔10年，國共兩黨領導人再度會面，國民黨主席鄭麗文今（10日）上午11點於北京人民大會堂會晤中共總書記習近平，雙方握手14秒。鄭麗文致詞時表示，希望在兩黨奮鬥不懈的努力之下，台灣海峽將不再成為潛在衝突的焦點，更不會成為外力介入的棋盤。她還說，相信和平是兩岸共享的道德與價值，雙方應該超越政治的對抗，共同籌思與建構兩岸雙贏共榮的命運共同體，尋求一套防止以及避免戰爭制度性的解決方案，使台海成為世界和平解決衝突的典範。

▲▼國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平，在北京人民大會堂舉行歷史性會晤。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平，在北京人民大會堂舉行歷史性會晤。（圖／記者陳冠宇攝）

「鄭習會」由習近平先致歡迎詞，再由鄭麗文發表談話，不過，還未等鄭麗文致詞結束，場內記者便被要求先行離場。

▲▼國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平，在北京人民大會堂舉行歷史性會晤。（圖／記者陳冠宇攝）

▲中共中央總書記習近平。（圖／記者陳冠宇攝）

鄭麗文表示，大陸的發展在習總書記的領導之下，不但實現了完全脫貧，建成全面的小康社會，成就非凡，而且持續騰飛。十五五的規劃剛剛開局，必將再上新的台階，值得期待。

鄭麗文也提到，兩岸人民雖生活在不同的制度當中，但我們會相互尊重，也要相向而行。她相信，和平是兩岸共享的道德與價值，雙方應該超越政治的對抗，共同的籌思與建構兩岸雙贏共榮的命運共同體，尋求一套防止以及避免戰爭制度性的解決方案，使台海成為世界和平、解決衝突的典範。

鄭麗文說，儘管世界越走越極端，甚至於一些人類共享的價值逐漸地被摒棄，但我們會共同堅守人類共享的永續理念。在新能源、疾病防治、人工智能倫理與應用等等領域上攜手合作，以科技來服務人類的福祉，推動世界永續的發展。

鄭麗文強調，希望在貴我兩黨奮鬥不懈的努力之下，台灣海峽將不再成為潛在衝突的焦點，更不會成為外力介入的棋盤。台海將是一條連結親情、文明與希望的海峽。是兩岸中國人共同守護和平的象徵，我們將向世界昭示，共享中華文明的兩岸人民有著最高的智慧來化解艱難的分歧，有極大的慈悲為人類和平與發展做出關鍵的貢獻。貴我兩黨應該共同建設中華民族現代文明，為人類文明的融合與繁榮樹立典範。

鄭麗文說，國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化，在堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，兩岸應該進一步的籌劃與建構具制度性與可持續性的對話與合作機制，使兩岸的和平發展走向不可逆轉。從根本上消除所有的衝突誘因。

鄭麗文說，我們攜手啟動中華文明的復興工程，以中華文化為基礎，以合和共生為核心，兩岸共同研究並推動各類有助於消除爭端、創造和平的制度與倡議，並且將成功的經驗轉化為可供全球衝突地區借鏡的典範。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
610 2 1374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
劉冠軍A走1.9億　逃亡超過25年「免訴確定」
210萬遭認收賄關鍵曝！法官列「柯文哲10項行為」：具有對價
分析／「鄭習會」顏色少一點紅！　陸發改委鄭柵潔出席釋強烈「經
快訊／史上最強！台積電公布最新營收
「最好拖到換市長！」柯市府公務員對話曝
快訊／台積電重返2000！　尾盤拉一波
快訊／園長強脫女童衣褲　校名公布
快訊／國泰世華網銀、APP大當機！用戶哀號

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文「鄭習會」拋5主張　巧妙呼應2005「連胡會」5願景

LIVE／「鄭習會」談和平　鄭麗文下午2點半北京開中外記者會

鄭習會登場！鄭麗文喊台海不讓外力介入　綠黨團：毛骨悚然的投降書

鄭習會閉門1小時　徐國勇：可以叫共機共艦別再來吵了

全文／鄭麗文提5主張　建構和平框架、一個中國現實下處理分歧

鄭習會今登場　蔣萬安：兩岸越緊張越需要交流

新北幼兒園女童遭脫衣施暴　家長揭監視器淚問：怎麼原諒？　

曝民眾黨不開除李貞秀2大法律後遺症　律師：檢調應分案偵辦高虹安

北市3房以下捷運聯開宅　擬由都發局市價購回做社宅使用

兩岸應尋求避免戰爭方案　鄭麗文：台海不會成為外力介入的棋盤

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

簡千翔含淚退出民眾黨！批制度走鐘因人設事　理念不同漸行漸遠

李玉璽「被說換老婆」嚇瘋解釋 蔡昌憲獲愛妻封「短腿張凌赫」

鄭麗文上海感嘆　「給和平時間一切都有可能」

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

鄭麗文「鄭習會」拋5主張　巧妙呼應2005「連胡會」5願景

LIVE／「鄭習會」談和平　鄭麗文下午2點半北京開中外記者會

鄭習會登場！鄭麗文喊台海不讓外力介入　綠黨團：毛骨悚然的投降書

鄭習會閉門1小時　徐國勇：可以叫共機共艦別再來吵了

全文／鄭麗文提5主張　建構和平框架、一個中國現實下處理分歧

鄭習會今登場　蔣萬安：兩岸越緊張越需要交流

新北幼兒園女童遭脫衣施暴　家長揭監視器淚問：怎麼原諒？　

曝民眾黨不開除李貞秀2大法律後遺症　律師：檢調應分案偵辦高虹安

北市3房以下捷運聯開宅　擬由都發局市價購回做社宅使用

兩岸應尋求避免戰爭方案　鄭麗文：台海不會成為外力介入的棋盤

鄭麗文「鄭習會」拋5主張　巧妙呼應2005「連胡會」5願景

《刺客教條暗影者》藏神秘編碼　預揭「黑旗網站」即將開啟

Dyson找朴寶劍加分掃拖機器人　現出手送8千元贈品

賴清德揭牌國家級研究中心　台南打造機器人研發重鎮

藍鳥休賽季猛追仍落空　塔克親曝選道奇關鍵

LIVE／「鄭習會」談和平　鄭麗文下午2點半北京開中外記者會

近230億飛了！美開戰折損24架MQ-9死神無人機　9天掉8架

台語女歌手不演了！　合體金獎樂團「破尺度狂飆髒話」

田徑邀請賽迎來轉機！已重新向世界田總申辦另場國際賽

擋關便利貼v.s市長室電話　京華城案「6關鍵人壓力傳導鏈」曝光

【I人壽星直接被公開處刑XD】女友幫預約遊樂園慶生　儀式超盛大還要唱歌

政治熱門新聞

新北幼兒園女童遭脫衣施暴　家長揭監視器淚問：怎麼原諒？　

快訊／鄭麗文見習近平提　盼共推兩岸和平制度化

京華廣場遭處分　沈慶京：政治操弄讓一切歸零

全文／鄭麗文提5主張　建構和平框架、一個中國現實下處理分歧

快訊／總預算動了！卡關225天　朝野共識列案、韓國瑜下周出手喬

鄭麗文：台海不會成為外力介入的棋盤

鄭習會前發聲！　賴清德：向威權者妥協不會換來自由、更沒有和平

「和平之旅」鄭習會今上午登場　聚焦兩岸和平、九二共識

國民黨「和平才能躺平」　梁文傑：以為綠營側翼

快訊／2026南投選戰震撼彈！簡千翔退出民眾黨

快訊／控李遠是公視董監事審查障礙　8名審查委員集體向韓國瑜請辭

民眾黨控綠性平部物化白營女性　當事人貼逐字稿反擊：睜眼說瞎話

鄭麗文老公是抓耙仔？　洪智坤不贊成：由情治人員定義是可怕荒謬的

中石化賣京華城土地　苗博雅曝「20%容獎」如未爆彈

更多熱門

相關新聞

習近平伸手「你好！鄭麗文主席」 鄭麗文褲裝平底鞋出席「鄭習會」

習近平伸手「你好！鄭麗文主席」 鄭麗文褲裝平底鞋出席「鄭習會」

外界矚目的「鄭習會」今（10）日在北京人民大會堂登場，雙方會談前，身為地主的中共中央總書記習近平先一步進入位於東大廳的會見場地，在《松青鶴白東方紅》屏風前站定，隨後，身著深藍色褲裝的國民黨主席鄭麗文也步入會場，這時，可以清楚地聽到習近平問候，「你好！鄭麗文主席」，兩人便轉身面向媒體，讓媒體捕捉這歷史性一刻。

全文／鄭麗文提5主張　建構和平框架、一個中國現實下處理分歧　

全文／鄭麗文提5主張　建構和平框架、一個中國現實下處理分歧　

分析／「鄭習會」少一點紅！　鄭柵潔出席釋出兩岸經貿合作強烈訊號

分析／「鄭習會」少一點紅！　鄭柵潔出席釋出兩岸經貿合作強烈訊號

媒體人見鄭麗文吐1段話：相信我應該沒看錯

媒體人見鄭麗文吐1段話：相信我應該沒看錯

快訊／總預算動了！卡關225天　朝野共識列案、韓國瑜下周出手喬

快訊／總預算動了！卡關225天　朝野共識列案、韓國瑜下周出手喬

關鍵字：

國民黨鄭麗文習近平中共鄭習會兩岸關係

讀者迴響

熱門新聞

新莊「漂亮老闆娘」影像曝光　年輕人當場擼豆漿

FedEx司機擄殺7歲童！錄音曝冷血勒斃過程

快訊／普丁宣布停火　傳俄特使赴美會談

收視女王跌落神壇！孫儷搭吳慷仁新劇慘敗

新莊年輕人揭「店內擼豆漿」原因　不是闆娘太美

G級網美成「人體液壓機」　210萬人追看

瘋傳鄭麗文隨行「最大亮點是她」

跑山獸爆「擋人財路」被攻擊　教官真實身分曝光

四寶媽曬哺乳照「送17Pro Max」　律師：是詐騙

中職最正MC「衣服整件透視」

辛樂克將生成恐達中颱　初估路徑「大迴轉」

陸16歲癱女誤買鄧紫棋台北門票遭拒退

白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

伊朗新領袖誓言復仇　荷莫茲進入管理新階段

八大女改當清潔工！照顧年邁癌父竟打死他

更多

最夯影音

更多
全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了
沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面