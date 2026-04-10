兩岸應尋求避免戰爭方案　鄭麗文：台海不會成為外力介入的棋盤

記者鄭佩玟、陳冠宇／北京報導

時隔10年，國共兩黨領導人再度會面，國民黨主席鄭麗文今（10日）上午11點於北京人民大會堂會晤中共總書記習近平，雙方握手14秒。鄭麗文致詞時表示，希望在兩黨奮鬥不懈的努力之下，台灣海峽將不再成為潛在衝突的焦點，更不會成為外力介入的棋盤。她還說，相信和平是兩岸共享的道德與價值，雙方應該超越政治的對抗，共同籌思與建構兩岸雙贏共榮的命運共同體，尋求一套防止以及避免戰爭制度性的解決方案，使台海成為世界和平解決衝突的典範。

▲國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平，在北京人民大會堂舉行歷史性會晤。（圖／記者陳冠宇攝）

「鄭習會」由習近平先致歡迎詞，再由鄭麗文發表談話，不過，還未等鄭麗文致詞結束，場內記者便被要求先行離場。

▲中共中央總書記習近平。（圖／記者陳冠宇攝）

鄭麗文表示，大陸的發展在習總書記的領導之下，不但實現了完全脫貧，建成全面的小康社會，成就非凡，而且持續騰飛。十五五的規劃剛剛開局，必將再上新的台階，值得期待。

鄭麗文也提到，兩岸人民雖生活在不同的制度當中，但我們會相互尊重，也要相向而行。她相信，和平是兩岸共享的道德與價值，雙方應該超越政治的對抗，共同的籌思與建構兩岸雙贏共榮的命運共同體，尋求一套防止以及避免戰爭制度性的解決方案，使台海成為世界和平、解決衝突的典範。

鄭麗文說，儘管世界越走越極端，甚至於一些人類共享的價值逐漸地被摒棄，但我們會共同堅守人類共享的永續理念。在新能源、疾病防治、人工智能倫理與應用等等領域上攜手合作，以科技來服務人類的福祉，推動世界永續的發展。

鄭麗文強調，希望在貴我兩黨奮鬥不懈的努力之下，台灣海峽將不再成為潛在衝突的焦點，更不會成為外力介入的棋盤。台海將是一條連結親情、文明與希望的海峽。是兩岸中國人共同守護和平的象徵，我們將向世界昭示，共享中華文明的兩岸人民有著最高的智慧來化解艱難的分歧，有極大的慈悲為人類和平與發展做出關鍵的貢獻。貴我兩黨應該共同建設中華民族現代文明，為人類文明的融合與繁榮樹立典範。

鄭麗文說，國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化，在堅持「九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，兩岸應該進一步的籌劃與建構具制度性與可持續性的對話與合作機制，使兩岸的和平發展走向不可逆轉。從根本上消除所有的衝突誘因。

鄭麗文說，我們攜手啟動中華文明的復興工程，以中華文化為基礎，以合和共生為核心，兩岸共同研究並推動各類有助於消除爭端、創造和平的制度與倡議，並且將成功的經驗轉化為可供全球衝突地區借鏡的典範。

