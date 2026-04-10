陳傑憲比完賽看到停車收費單嚇一跳！　台南市府回應了

圖文／鏡週刊

統一獅隊長陳傑憲因為在經典賽期間遭觸身球砸傷，目前在二軍進行復健賽。近日他隨隊到亞太國際棒球場副球場比賽，賽後準備開車離場，發現自己的車上被夾了一張收費單，費用要120元，當場驚呼：「阿娘威！比個賽而已，要花120。」笑翻許多網友，台南市府今（10日）也火速對此做出回應。

陳傑憲在3月的WBC被澳洲投手砸到左手手指、造成骨裂，本季中職開季他從二軍出發，積極調養復健、準備重返一軍。

日前有球迷捕捉到，陳傑憲在亞太副球場結束二軍的比賽後，來到停車場開車「下班」的畫面。陳傑憲來到愛車旁邊，發現雨刷上被夾了一張收費單，他看了一眼，用台語直呼：「阿娘威！比個賽而已，要花120。」還開玩笑說自己來看比賽不用錢、停車要收錢。

影片曝光掀起熱議，超過百萬人次瀏覽，陳傑憲率真的反應笑翻不少網友，另外也有人覺得球員來比賽還要自己花停車費太誇張，認為應該規劃球員停車區。

二軍沒有專屬停車區？ 南市府發函要求改善

據悉中職一軍場地確實都有規劃球員的專屬停車位，但這次因為陳傑憲在二軍休養，意外讓外界關注到亞太球場對二軍球員收費的情況。台南市府今對此回應表示，已注意到相關情況，並發函規劃改善，未來二軍賽事期間將設置專屬停車區供球員免費使用，以維持比賽環境與球員便利性，讓球員更安心參與賽事。



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