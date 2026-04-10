五口命案丈母娘要他「堅強活下去」遺書曝光　女婿48字訴悲憤

記者許權毅／台中報導

台中市五口命案今日辯結，預計5月20日宣判。王家女婿朱男今日到庭表達意見，特別用手機寫下一段文字抒發情緒，「這不是一場單純的輕生，家人在死亡之前，都沒有放棄生存的念想，是遇到絕境，不是不想活，有選擇的話，誰會做這種事。」也透露王母寫給自己的遺書，要他好好活下去。

▲台中五口命案，王家媽媽寫給女婿的遺書，字句透露著無奈，令人不捨。（圖／家屬提供）



王母遺書寫道，「XX，對不起，你要勇敢面對，堅強活下去，後事簡單處理，謝謝你叫我媽媽，來世再聚，勇敢，堅強！！」

▲▼王家女婿與告訴代理人林瓊嘉，今日庭後受訪。（圖／記者許權毅攝）



王家女婿在庭上說，這件事有被誤解的真相，不是一場單純的輕生，家人受到言語壓力，遇到絕境，不是不想活，而是無法再承受，若有選擇，誰會選擇做出這種事，家人在事發到死亡之間，沒有放棄過生存的念想，沒想到遇到這種壓力。王家女婿也說，希望給予李惠雯嚴懲。

王家女婿告訴代理人林瓊嘉表示，過往詐騙都是一罪一罰，本案不應以被害人人數來計算罪數，因會變成輕縱。李惠雯被檢方求處15年以上之刑，因為李女先是詐騙，又以違約金討錢，甚至最後恐嚇，有給王家人機會過嗎？相信李女也是愛家人，才會「努力詐騙」，但同理而言，誰希望家人受傷？

▲五口命案震驚全台。（圖／記者許權毅攝）



檢方起訴指出，李女在2024年6月接觸王家大姊、二姊以及王母後，先以投資團購事業可以每月穩定獲利10％為由，吸引王家人加入。王母陸續以王父名義開出43萬2千元、30萬、10萬元支票，王家二女兒也以刷卡方式投資30萬元。

之後，李女再介紹「黃金投資」給王家人，騙稱每月刷1兩黃金（約10萬台幣）可以賺取最高8千元佣金。王家人投入款項卻被李轉作他用，王家起疑後，開始遭李惠雯恐嚇將求償530萬「違約金」，最終導致5人決定赴死。

檢方認為，李惠雯惡性重大，甚至串證、滅證，試圖影響證人、妨害偵查，且毫無悔意，具體求處15年以上重刑。