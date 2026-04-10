快訊／總預算動了！卡關225天　朝野共識列案、韓國瑜下周出手喬

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

115年度中央政府總預算迄今卡關225天，國民黨團上周開會時，有多位藍委表達應該要盡快脫離總預算和軍購的戰場，甚至傳出今（10日）院會就將放行總預算付委，根據在野黨提出的議程，並未排入總預算案。不過稍早朝野協商後風雲變色，確定將總預算復議案排入今討論事項，總預算預計可順利解套付委，下周由立法院長韓國瑜召集朝野協商。

▼行政院長卓榮泰。（圖／記者徐文彬攝）



今日原定議程僅排入延會案、法院組織法、刑事訴訟法、教師法等修法及下午質詢，稍早韓國瑜召集朝野黨團幹部到議場後方協商。

協商過後風雲變色，將總預算復議案、延會案、中選會完成就職案、兒童托育服務法草案等列入院會討論事項。

復議是立法院議事程序的一環，讓立委可以再思考一次確定是否同意，常見於法案三讀後，推動政策的政黨為了避免有機會翻案，會提出復議，因為經復議後，就必須再重新處理一次，直接提復議就能封殺所有翻案機會。但反對黨也必須在一開始就沒有提過反對意見。

由於總預算案曾被民眾黨團提出復議，若要處理該案，須將復議案排入議程否決後，才能讓總預算案順利「解套」，進行後續包含付委在內等程序。