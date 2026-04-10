賓士男酒駕撞死人直接回家睡！　賠1030萬和解判4年6月

▲那姓男子酒駕撞死機車騎士肇逃回家睡覺，警方循線上門逮人，在那男住家停車場發現肇事毀損的賓士車。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民／新北報導

新北市1名那姓男子去年（2025年）爛醉開車上路，在板橋區撞飛騎機車的林姓男子、造成林男重傷不治，那男肇事逃逸回家呼呼大睡，被警方趕到家裡逮捕送辦羈押，那男賠償1030萬元達成和解，獲得林家原諒，新北地院選任國民法官參審，今（10日）依酒駕致人於死罪判刑3年6月、肇逃罪判刑2年，合併應執行4年6月徒刑，可上訴。

本案發生於去年6月24日上午5點多，現年43歲那男酒後駕駛賓士車，在板橋區華江三路高速撞飛騎機車停在路邊的林男，54歲林男是水果攤商，當時正要去板橋新埔市場做生意，事發後經路人報警送醫搶救，隔天（25日）下午3點多仍因頭部重創不治。

那男肇事後直接加速逃離，警方過濾街道監視畫面，當天上午10點多趕到那男在五股區的住處，叫醒酒醉昏睡的那男，以準現行犯逮捕，並查扣他肇事所駕駛、車頭破損凹陷的賓士車。

▲街道監視器錄下那姓男子酒駕肇逃畫面，明顯可見賓士車車頭因撞擊毀損（紅圈處）。（資料照／記者陳以昇翻攝）

那男在警局做酒測時，呼氣酒精濃度仍有每公升0.25毫克，他起初辯稱開車當時醉得不小心睡著，以為撞倒路邊停放的機車、沒看到現場有人，就逕自離開，後來改稱有停車查看、沒發現異常，所以繼續開車回家睡覺。

那男被檢方聲押禁見獲准，並沒入肇事車輛與吊銷駕照。檢方查明，那男於事發當天凌晨2點多，在台北市萬華區漢口街某舞廳飲酒作樂，當天上午5點多開車上路闖禍，起訴那男涉犯酒駕致人於死罪嫌及肇事逃逸罪嫌，建請分論併罰。

新北院選任國民法官參審，認為政府大力宣導酒後不開車，新聞媒體也常報導酒駕致死造成許多家庭破碎，那男酒後可搭計程車或找代駕服務，完全不必自己開車，且酒駕肇逃，不顧被害人死活，犯罪手段極為惡劣、犯行應受嚴厲譴責。

此外，合議庭指那男有多項前科，素行不佳，本案造成林男親友悲痛欲絕，林母出庭時當庭痛哭良久，顯見那男犯行所生損害甚鉅。

不過從事建築與土地開發業務工作的那男，在審理中認罪，允諾賠償林男家屬1030萬元達成和解，已先支付包含強制險理賠200萬元在內的470萬元，今開庭時，當庭付清560萬餘款。

合議庭認為那男已有積極彌補過錯的行為，犯後態度尚佳，林男之母與林男兒子均同意原諒、願給那男輕判獲緩刑機會。

檢方具體求處那男合併6年徒刑，那男與律師請求輕判4年徒刑，合議庭審酌上述情狀，認為生命可貴，評議後，今晚7點15分判處那男2罪合併應執行4年6月徒刑，可上訴。