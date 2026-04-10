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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文談閉門會議9大QA一次看　習近平稱「制度不同不是分裂藉口」

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

記者鄭佩玟／北京報導

兩岸政壇矚目的「鄭習會」今（10日）上午落幕，國民黨主席鄭麗文下午召開記者會轉述閉門會議中雙方的說法。被問到鄭習共同目標是否為和平統一？鄭麗文回應，習近平表達了尊重台灣人民選擇的社會制度與生活方式，但社會制度跟政治主張可以不同，民族血脈不可切斷，社會制度不同不該是分裂的藉口，台灣跟大陸彼此學習跟合作，「鞏固奠定和平穩定的關係，一步一步走。」《ETtoday新聞雲》也特別整理記者會上9大QA一次清楚看。

Q1：此次訪問鄭麗文數度提到了兩岸的差異和不同，外界也很關切，是否有在上午閉門會議期間向習提到這一點，尤其是一中各表這部分？

A：鄭麗文轉述，習近平閉門談話中提及兩岸長期存在的歧異，強調這是歷史累積的結果，「冰凍三尺非一日之寒」，需要以「愚公移山、精衛填海」的耐心與恆心來化解。她說，習近平認為，只要「有話好好說、有事多商量，而且一切都好商量」，就能逐步縮小分歧。習還提到，大陸方面尊重台灣的社會制度與生活方式，同時也期待台灣能肯定大陸的發展成就，雙方應透過更多交流、見面與互動，「增加彼此認識、理解的機會」。鄭麗文指出，雙方會談展現高度共識，即希望「拉近歧異、擴大善意、累積互信」，這些都是兩岸關係和平穩定的重要基石。

Q2：「九二共識」是否對台灣年輕世代缺乏吸引力，甚至成為「票房毒藥」？麗文直言，問題不在概念本身，而在於表述方式。

A：鄭麗文表示，習近平在會中也回應，並回顧當年相關會談，認為當時已將「九二共識」講得非常清楚。她轉述習近平說法指出，「除非心中很陰暗，或者刻意裝糊塗，否則不會不知道九二共識真正的內容」，並認為不應惡意扭曲，更不應破壞兩岸關係的和平發展。鄭麗文強調，此次會面再次證明，「兩岸交流對話唯一的 政治基礎，就是堅持九二共識、反對台獨」。

鄭麗文說，九二共識確實發生於當前年輕人出生之前，對不少「00後」而言較為陌生，因此必須「與時俱進」，透過不同語言與貼近當代的方式重新詮釋，讓年輕人理解其核心意義。當前兩岸面臨的關鍵挑戰，是如何避免衝突升高甚至戰爭，而九二共識與反對台獨，正是維繫和平的重要機制。「要讓年輕人知道，這不只是歷史名詞，而是關係到未來能否避免戰爭與悲劇的現實選擇。」

Q3：今天上午習近平總書記會見鄭麗文主席，您認為這對推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展有什麼重要意義？

A：鄭麗文認為，兩岸的和平發展，也希望台灣內部所有的政黨，不要把這個作為政黨競爭、選票操作的工具，應該高於這個層次，因為這是和平與戰爭的選擇。因此她非常希望台灣所有的政黨，在兩岸關係之上，應該放棄政黨之間的歧見，共同為和平努力。

鄭麗文強調，習近平也釋出重大善意，這樣的交流絕對不只侷限於國共之間，「我們今天來不是為了一黨之私，我們今天來是因為我們有歷史的責任，我們今天來是因為不能夠讓台灣、台海淪為戰場，所以我們打頭陣」，「路開始走了，後面只會越來越平坦，越來越寬廣」。所以如同她在洋山港所說的，歡迎所有人都加入，可能會比她做得更成功更精彩，「我們樂見如此」。

鄭麗文直言，今天在交流的時候，自己有一點跟習總書記比較契合的就是，政治人物不要忘記初衷，不要讓個人、一黨之私蒙蔽了政治人物應該要扮演的角色、所要完成的責任，「這一點也是我一直自我期許的」。在這次交流過程當中，她認為奠定了接下來（的基礎），不管世界局勢多麼的複雜動盪，不管兩岸內部各種的挑戰，「我們會更堅定的走下去，只許成功，不許失敗」。

Q4：鄭主席在之前採訪中提過，來大陸是主要是為了尋求和解，那您在與習總書記會面之後，是否認為你們兩位有共同的目標，就是兩岸和平統一呢？

A：鄭麗文說，習近平在談話的時候，「他事實上是認可、尊重台灣不同的生活方式跟制度」，也希望這是相互的，台灣也尊重、肯定中國大陸的發展成就。而且特別提到希望兩岸不要發生衝突，未來兩岸一家親，多交流、多親近。她認為，冰凍三尺非一日之寒，這需要一個持續努力的過程和一個堅定的未來，希望能夠共同團結奮鬥來實現中華民族的偉大復興。所有的事一件一件做，這條路一步一步穩定的走，「在這一點上面，我跟習總書記還是非常務實的」。

鄭麗文提到，習近平說「社會制度、政治主張可以不同，但我們共同的祖先、民族的血脈不可切割」，所以社會制度的不同不應該是分裂的藉口，這是一個非常重大的善意的釋出。我們務實的面對兩岸長久歷史發展之後存在了許多的不同，但今天台灣的成就跟大陸的成就都是中華民族非常偉大成功的成就，我們彼此欣賞、彼此尊重，甚至可以彼此學習。未來有合作的更大的機會，把現在兩岸已有的成就更加的擴大，不只造福兩岸，還要造福人類，我們希望鞏固奠定和平穩定的關係。

Q5：與習近平首次會面，習還宴請了鄭麗文和訪問團主要成員。請問在這過程中，有哪些印象深刻的細節？另外，您認為這次會面取得了哪些成果？

A：鄭麗文回應，習近平宴請訪團的「第一道菜」，是福建菜「海蚌」，這是與過去中共宴請美國前總統尼克森國宴上的同一道菜；她並轉述席間習近平特別請她向連戰、馬英九轉達問候，希望代為致意問好，席間也回憶當時馬習會在新加坡的細節，讓訪團感受到非常親切。

鄭麗文指出，自己也有談到台灣產業的狀況，未來是不是有對接的可能性，「聊了很多啦！還包括我出身雲南少數民族，呵呵呵！」雙方也談了台灣原住民的各種狀況，談話過程非常愉快、融洽。她透露，除了提到的台灣產業，尤其傳統的製造業、服務業處境外，「習總書記也特別關心農漁產品，提到台灣農漁產品都可進到大陸」，有關台灣產業期待需求也都有做一些交流。她強調，此行最重要就是帶回台灣和平的訊息，是清楚的、不模糊的，堅定的，且希望長久走下去，這比什麼都重要。

Q6：上午談話拋出要建構兩岸關係和平發展制度化，逐步達成和平框架，能不能請主席進一步闡述和平框架的概念？

A：鄭麗文指出，前主席連戰的「和平之旅」，當時就已奠定很多全面的基礎，在這樣的基礎之上，國民黨一直往這個方向去努力，其中習近平談及國共很多的歷史，包括近期很多交流如馬習會等，他特別提到「我們曾經有很好的機遇，可惜當時沒有好好牢牢地抓住。」她強調，希望兩岸和平的關係不倒退，這是為什麼國民黨希望能有一個制度化、最後甚至於是兩岸和平框架的產生的原因。在此排除了這個不確定性，確定兩岸和平穩定的未來，那麼什麼可能性都是存在的，那這需要雙方共同的努力。

鄭麗文說，更重要的是，期待國民黨在2028年重返執政取得政權，才能正式以官方的立場，代表台灣人民與大陸真正尋求一個制度化、可持續性的兩岸框架，而且這樣的經驗也希望能推廣、倡議到全世界，各個可能有矛盾沖突的地方，都能援引類似的經驗跟例子，化干戈為玉帛，讓戰爭永遠在地球上面，不再發生。

Q7：您上午鄭習會時表達，「衷心期盼將來有一天，有機會讓我當主人，在台灣歡迎習總書記和在座各位。」這番話被解讀是不是要更上一層樓？

A：鄭麗文聞言大笑後強調，這是兩黨交流，今天自己是代表國民黨，「接受習總書記的邀請來大陸訪問，所以當然會以國民黨主席身分，希望未來在政黨輪替之後，邀請習總書記到台澎金馬來訪問，來台北走走看看」。她還說，期待2028年國民黨重返執政、取得政權，才能夠正式以官方立場，「代表台灣人民與大陸這邊真正尋求我剛剛所說的一個制度化、可持續性的兩岸框架」，這樣的經驗也希望能推廣、倡議到全世界。

Q8：國民黨未執政情況下，未來如何持續推動兩岸交流、爭取和平紅利？

A：鄭麗文表示，自己上任後台灣內部出現許多不實故事與不實訊息，反而暴露出某些人對國民黨成功推動兩岸交流的不安與缺乏自信。她強調，這條路並非遙不可及，也沒有種種障礙與門檻，也沒有所謂的「門票」，關鍵其實很簡單，就是「九二共識、反對台獨」，台灣不必犧牲任何事情，也不必放棄任何事情，就有機會重新開啟交流對話。

鄭麗文指出，心魔都是人刻意製造出來的，這是台灣選舉的大利多，各行各業經過十年中斷，兩岸關係緊繃，是苦不堪言，那樣的痛苦跟煎熬不是政治人物輕輕鬆鬆三言兩語可以帶過，所有政治人物的胸懷要以人民為出發點，「我走遍台灣不知道幾圈，大家都表達對兩岸交流的高度期待，更說不希望下一代上戰場」。她強調，這些都會化為選舉的選票，在台灣要贏得選舉才可以落實政策主張，這是國民黨要面對的挑戰，「我們步步為營面對今年的選舉，這真的不希望成為選票計算的考量，要高於選舉層面，要克服所有困難跟挑戰，讓兩岸和平這條路更穩健。」

Q9：您在談話當中也有提到，希望重建政治互信，讓台灣重返參加一些國際組織，甚至是加入RCEP與CPTPP。習近平在閉門會談當中，有沒有給予一些具體正面的回應？

A：鄭麗文回應，在今日的談話中，習近平非常清楚傳達了正面的訊息，也非常在乎重視台灣的期待跟需求，習還提到，自己在福建的時間特別長，當時認識很多老朋友，他也非常重視台商，針對她提出的期待，習說會高度重視、也會積極考慮。

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