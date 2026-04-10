北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

記者邱中岳、柯振中／台北報導

南港分局10日下午3點多獲報，松河街成功橋下發生死亡車禍。47歲游姓男子駕駛小貨車時，疑似未注意車前狀況，輾過倒臥路中的23歲簡姓男子，導致簡男當場失去生命跡象。游男無酒駕情事，訊後依過失致死罪嫌移送法辦。警方呼籲駕駛行經陰暗處應減速慢行，將持續釐清事故責任與簡男倒臥原因。

▲南港一名男子被輾過，當場失去生命跡象。（圖／記者邱中岳翻攝）



貨車輾過路臥男子 男當場死亡送辦

南港分局表示，10日下午3點多接獲民眾報案，指稱松河街東往西方向、成功橋下方發生交通事故。一名47歲游姓男子駕駛自小貨車行經該處時，疑似因視線不佳或未注意路況，直接輾過倒臥於路中央的23歲簡姓男子。救護人員抵達現場時，簡男傷勢嚴重且已無生命跡象，詳細事故原因及被害人倒臥路中之動機仍待進一步釐清。

駕駛無飲酒情事 依法移送偵辦

南港分局說明，事故發生後員警立即對肇事的游姓駕駛進行酒精濃度檢測，確認其並無飲酒反應，排除了酒駕肇事的可能性。現場由專責小組完成採證，後續相關肇事責任部分將交由交通警察大隊進行專業分析與研判。南港分局提到，全案目前已偵結，將游姓駕駛依過失致死罪嫌移請士林地檢署偵辦。