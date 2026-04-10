預測民進黨2026選情「3核彈」　楊蕙如：一顆引爆5縣市版圖將下修

▲民進黨徽。（圖／記者詹詠淇攝）

記者郭運興／台北報導

2026縣市長選舉備受矚目。對此，「卡神」楊蕙如今（10日）預測，民進黨年底選情的3顆核彈，包括「2026寵物用藥新制」、「大量引進印度籍勞工」、「沈伯洋和他的大罷免夥伴」，任何一顆只要引爆，不只可能反攻的縣市生機陣亡，甚至綠營現有五縣市版圖再往下修！

楊蕙如表示，民進黨年底選情的3顆核彈！任何一顆只要引爆，不只可能反攻的縣市生機陣亡，甚至會讓綠營現有五縣市的版圖再往下修！

楊蕙如表示，第一「2026寵物用藥新制」，藥師大戰獸醫師。今天預計各方協商，萬一新制貿然上路，沒有像過去幾年推遲，整個綠營政府將得罪數百萬寵物家庭。很多人愛毛孩子超過自己性命，真的會翻臉拼命的。

楊蕙如說，但這顆核彈相對容易拆，只要比照過去幾年繼續無限期推遲，不要讓藥師公會得逞即可。網路上民怨炸裂了，相信農委會和食藥署不至於蠢到真的堅持推動新制。

楊蕙如指出，第二「大量引進印度籍勞工」，這件事情社會反對的聲量一直不小，但勞動部一意孤行，木已成舟，自己先提醒在前，萬一出事，莫謂言之不預。

楊蕙如指出，第三「沈伯洋和他的大罷免夥伴」，藍白陣營最近有點失望，因為提名沈伯洋選台北市長被暫擱，所以他們恭迎黑熊的期待落空，但監測這顆核彈最近的動作，萬一真的選台北市長，綠營2026確定會大陣亡，就算沒選，只要繼續各種荒腔走板的言行，一樣會讓民進黨傷筋動骨。

楊蕙如說，自己先把預測和建議都寫完了，反正年底前是對是錯，都會見真章。

▼立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）