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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭習會抹殺台灣主權　行政院：2300萬國人堅決反對

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

▲國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平握手。（圖／翻攝新華社）

記者陳家祥／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（10日）與中國國家主席習近平會面，指「九二共識、反對台獨」為國共「共同政治基礎」，還稱台灣海峽不容「外力介入」。行政院發言人李慧芝表示，北京當局長期透過與台灣部分政黨互動，企圖把台灣納入「一個中國」框架，將兩岸關係定位為「中國內政」，然而這種抹殺台灣主權，消滅中華民國的主張，台灣不會接受，2300萬國人也堅決反對。

李慧芝指出，中國明確的將所謂「九二共識」的詮釋建立在「一個中國原則」之上，並以「一國兩制」作為對台灣的最終政治安排。換言之，相關會面所傳遞的政治訊號，是中國試圖透過政黨互動，把台灣納入「一中框架」之中，為所謂「和平統一」鋪設政治基礎，以達到併吞台灣的實質目的。

李慧芝表示，台灣是台灣人的台灣，是世界的台灣。民主社會，政黨可以有不同立場，但在涉及國家主權與台灣整體利益的議題上，任何政黨在與中國互動時，都應清楚表達並堅守台灣的主體性。將國際社會對台海和平穩定的關注定位為「外力介入」，與國際社會普遍認知並不相符，更讓台灣陷入高度風險。

李慧芝強調，台灣的未來只能由2,300萬台灣人民決定。台灣海峽是民主世界的自由航道，維持其自由開放與和平穩定，符合國際社會共同利益。任何試圖將民主台灣納入「一中框架」的政治企圖，都不會動搖政府捍衛中華民國台灣主權與民主制度的立場。

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