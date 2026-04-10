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分析／鄭麗文赴陸成選戰大加分？　鄭習會同表和平紅利待檢驗

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

記者鄭佩玟／北京報導

國共「鄭習會」今（10日）在兩岸關係驚滔駭浪中落幕。從雙方會談結果，幾乎可以「九二共識，一中（內涵）少表；同表和平（協議）、共組反獨陣線」作為註解。但台灣人民直接感受到的，依然是這共機持續擾台，兩黨主席釋出的「和平」訊號足夠巨大嗎？國內輿論及民意是否買單，國民黨內部是否將再掀兩岸論述爭端，隨著「鄭習會」結束，政治風暴及效應，恐怕才正要開始發酵，能否為兩岸和平迎來曙光，前途仍然充滿考驗。

國民黨主席鄭麗文行前多次強調，「鄭習會」是對國民黨年底選情的「大利多」，但並未獲得黨內同志共鳴。就在民代紛紛表態不看好的政治氛圍，國民黨團也處在軍購、總預算多個泥淖裡時，鄭麗文依然率14位一級黨務主管啟程赴中國大陸訪問。外界質疑，她與習近平見面後，會出賣台灣人民利益，向老共低頭，甚至說出「一中同表」、兩岸和平統一或終極統一等驚人之語。

結果，未如外界預期，鄭麗文今天在會中的談話主軸，刻意降低政治敏感性議題，一方面訴求延續、維持自2005年「連胡會」以來所建立的國共平台、兩黨領導人會面等機制，盼在兩岸官方交流中斷、民共關係緊繃對峙的局勢下，扮演民間溝通協商「第二軌」角色，替徹底在野後的國民黨，找到一個新的政治定位與出路。

另一方面，鄭麗文也以「1992年達成的共識」、轉述習近平在閉門會議中稱，「除非心中很陰暗，或者刻意裝糊塗，否則不會不知道九二共識真正的內容」，並認為不應惡意扭曲，更不應破壞兩岸關係的和平發展，藉此化解政壇強逼她說出「九二共識，一中各表」8字箴言的壓力，避免陷入刺激、引發對方誤會的為難處境之中，鄭麗文所拋出的三點努力、五大主張以務實性的民間交流議題，包括謀求恢復兩岸協商機制、在政治互信中增進台灣國際活動空間，訴求爭取台灣人民實質利益。

根據習近平談話內容，以「大陸和台灣同屬一中」進行「一中」表述，而不是常出現的「海峽兩岸同屬一個中國。」也可看出習並沒有講出讓台灣人民很敏感、不願意聽到的政治語言，表達了對國民黨的尊重。不過，習近平也提到「台獨」是破壞台海和平的罪魁禍首，我們決不姑息、決不容忍。國共兩黨、兩岸同胞要堅持民族大義，反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定守護中華民族共同家園。顯示對台政策論述的態度及立場，依舊是相當強硬。

由此可見，鄭麗文雖主打「安全牌」，未提出任何兩岸關係新名詞，避免碰觸國內各表、同表政治爭議，也向中共釋出善意，但從習近平上述談話，可以看出繼2015年新加坡「馬習會」、2016年「洪習會」後，北京再度透過兩岸高度關注的國共高層峰會，再次確認、鞏固國民黨的「九二共識」兩岸路線，並強化具體的「反台獨」層次，藉此向民進黨政府喊話、施壓，也在美國總統川普訪陸前，預先完成美中政治角力的布局。

這趟大陸行，鄭麗文苦心孤詣，營造延續21年前「連胡會」氛圍，以連胡「五項共同願景」中尚未完成的和平協議，向兩岸人民強調有「和平之路」的選擇權。但究竟「鄭習會」過後能達成什麼願景？台灣選民是否會認為鄭麗文所拋出的「兩岸和平制度化」，本質上還是「一中同表」的內涵與精神？抑或是訪陸行順利落幕後，一舉墊高鄭麗文在兩岸政治變局的高度與地位，真正打動台灣人「反戰」的心願，成為鄭麗文口中選舉的「大利多」？答案很快就會在年底揭曉。
 

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