獨／119勤指中心隊員竟淪水房首腦！他曾是救災英雄　檢警難置信

▲花蓮縣消防局勤指中心警消李坤龍兼差當詐團在台水房幹部，目前遭停職。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／花蓮報導

台灣詐騙犯罪橫行！一名曾在花蓮縣政府消防局勤務指揮中心任職的指揮科隊員李坤龍，居然兼職當大陸詐騙集團在台灣的洗錢主腦。高雄市警方日前偵辦一起老人家接獲假檢警公文詐騙時，車手順利持假公文取走曾姓女被害人86萬元現金及存摺三本，警政署165反詐騙專線接獲求助電話後轉交高雄警方偵辦，警方調閱監視器陸續逮捕取款王姓、顧姓車手及水房成員蘇女，檢警持續溯源偵辦發現蘇女收水後，把贓款分批匯入花蓮縣消防局公務員李男兩個帳戶下，李男再以轉匯兌換地下匯兌方式，把贓款化整為零交給大陸詐騙集團。對於119勤指中心成員居然是詐團台灣水房首領，連檢警也直呼「不敢相信」。

2018年花蓮2月6日爆發規模6強震、導致國盛六街白金雙星大樓、吾居吾宿大樓傾斜、統帥飯店及雲門翠堤大樓坍塌重大災害，總共造成17人死亡、282人輕重傷，當時負責受理報案派員搶救的花蓮縣消防局指揮科隊員李坤龍正在勤指中心值班，遭遇強震他強忍心中不安，勉強把通訊器材和調度電腦全部歸位重啟，善盡職責完成上百通求救報案電話的派遣勤務，也因此躍上媒體版面成為花蓮人心目中的救災英雄。

但檢警調查發現，李坤龍近年在某手機通訊行兼職，研判可能因維修手機，購買手機零組件之便網路認識大陸詐騙集團幹部，之後成為大陸詐團在台灣收水幹部。2021年5月12日，李坤龍集團王姓車手為賺5千元酬勞，由該集團話務手先後假冒健保局、165專線警官、檢察官，以曾姓女被害人涉嫌洗錢進行詐騙，被害人深陷恐懼判斷錯誤，當天到銀行提領86萬元現金後並將多家銀行的存摺、提款卡在高雄市新興區交給王姓車手，曾女不只損失86萬元現金，交出存簿提款卡後，還遭李男集團成員盜領14萬餘元。

李男集團策劃這起百萬詐騙案後，贓款經過專業層轉，王姓車手把錢交給顏姓車手，顏男把錢面交給李坤龍委託的不知情第三者蘇女，該批贓款經過三層面交層轉後，當日傍晚到13日上午，蘇女陸續把得手80萬元贓款分批匯入李坤龍名下的兩個帳戶。





李男收到贓款後，火速以第三人匯款方式，把贓款匯到地下匯兌業者在台帳戶，透過地下匯兌讓贓款隔天就送到大陸詐團成員手上，雖然李坤龍刻意經過兩名車手和一名友人取款，設立三層斷點規避檢警查緝，但警方陸續逮捕取款車手、查扣偽冒「台灣台北地方法院檢署」公文後，循線鎖定任職花蓮縣消防局勤務指揮中心的李坤隆是洗錢水房主嫌。

根據高雄地方法院判決，李坤龍涉嫌與第三人共犯詐欺、洗錢等罪，併處有期徒刑3年2月、諭令繳回反罪所得；對此花蓮縣消防局低調回應，李員因涉詐欺案件遭判刑，目前接受調查停職中。

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