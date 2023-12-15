涉詐團擄人施暴案！服務處成私刑場　屏縣議員郭再添遭羈押禁見

▲屏東縣議員郭再添。（圖／翻攝郭再添臉書）

記者賴文萱、莊智勝／高雄報導

一名林姓男子捲入詐騙集團，遭詐團成員懷疑私吞200多萬元，因此遭擄走施暴。警方獲報後於一處工寮將受害林男救出，進一步追查發現屏東縣議員郭再添也捲入其中，且涉案情節重大。高雄橋頭地檢署檢方14日執行搜索，並傳喚郭到案說明，訊後向高雄地院聲請羈押禁見獲准。

警方調查，林男因遭詐團成員懷疑私吞200多萬元詐款，詐團遂找上郭再添幫忙。郭再添於112年10月9日晚間至翌日凌晨委託吳嫌、林嫌、陳嫌等3人先將被害林男由高雄市三民區一處燒烤店帶走，「請」到屏東新園鄉的辦公處所談判，並夥同多名男子痛毆受害林男，還一度將其關押在2樓處，隨後又輾轉移往郭再添配偶經營的民宿、屏東高樹鄉工寮、高雄旗山工寮等地點囚禁、限制自由。

案經林男女友報案後，警方展開調查，掌握位置後於旗山一處工寮內將渾身是傷的林男救出，隨後循線將涉案的3嫌逮捕並移送，聲押禁見獲准。

橋頭地檢署檢方進一步偵辦，發現屏東縣議員郭再添竟然也涉入其中，且情節重大，因此14日指揮刑事警察局南打中心、高雄市政府警察局刑事偵查大隊、旗山分局、三民二分局、屏東縣政府警察局東港分局等兵分三路，前往郭再添屏東東港住所等3處搜索，並傳喚郭到案說明。檢方訊後認為郭涉犯《刑法》「加重妨害自由罪」及「傷害罪」，嫌疑重大，且有羈押的原因及必要性，向高雄地院聲押禁見後獲准。