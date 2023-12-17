別信！名人罹癌「回饋社會」報明牌　詐團邀投資話術升級

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

北市一名40歲從事服務業之許男，今年2月中瀏覽臉書，發現一則台積電創辦人張忠謀妻子「張淑芬」介紹投資理財的廣告，許男點擊連結與「張淑芬」加LINE通訊好友，對方陸續推薦一系列投資課程，許男因此誤信對方推薦進行線上股票買賣，直至9月許男欲贖回股票時，對方立刻失聯，許男後來才發現長達7個月「股票投資」都是騙局，損失新台幣2百萬餘元。

刑事局指出：詐團擷取投資名人新聞採訪，或盜用名人影片片段，惡意加工口白、字幕，透過境外廣告商分投放到臉書、Youtube。假藉名人聲量，讓民眾誤信邀請民眾加入LINE群組推薦股票投資，卻是藉此坑殺民眾存款和現金。近期詐團常用手法是稱名人罹癌，要「回饋社會」。

刑事局提出預警：被偽冒的名人包含「謝金河、張淑芬、邱沁宜、陳凝觀、顧奎國」，為因應詐團不定期的投放廣告，刑事局業已成立專責小組，監控社群及影音平台執行網路蒐報，彙整詐騙廣告移由網路、社群平台業者迅速下架及停權。

台灣政府在2023年6月30日修訂《證券投資信託及顧問法》施行後，刑事局主動通報網路平台業者移除逾4萬5千則違法廣告。民眾若發現假投資詐騙廣告，可到165全民防詐官網右上角之「檢舉詐騙廣告」專區（https://165.npa.gov.tw/#/report/fraudAd/04）逕行檢舉，由專人審核後同步移請網路平臺業者下架。

但警方私下透露，詐團廣告攔不勝攔，可說是永無止境的工作；肇因網路社群平台主管機關包含國家傳播通訊委員會、數位發展部手握行政監督權，針對社群平台詐騙廣告滿天飛亂象迄今開罰件數「少的可憐」，警方只能被動接獲民眾通報在末端攔組。

刑事局除積極執行廣告下架，避免民眾觸及外，另針對廣告投放來源，刑事局情資研析小組持續進行交叉比對，已掌握部分情資，將持續向上溯源，擴大偵辦。統計懲詐方面，2023年1至10月偵破詐欺集團1601件，相較2022年同期1452件增加149件。查獲犯嫌人數1萬4445人，相較2022年同期1萬2891人，增加1554人；查扣不法利得40.52億元，相較111年同期13.37億元，為111年同期的3倍。

刑事局呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，包含臉書、Youtube網路廣告金融推薦資訊，冒用之名人廣告幾乎都是詐團所刊登，民眾可透過理財名人官方網站、頻道、認證之粉絲專頁資訊多方查證，避免遭詐。

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