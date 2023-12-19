登山女神曾格爾遭判賠30萬　二審淚訴：沒有的事實就是沒有

▲登山女神曾格爾（右）二審出庭與律師吳光禾（左）。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

「登山女神」曾格爾遭控與已婚陳姓富商，在疫情嚴峻間與相約三二行館開房「泡湯」，慘遭正宮「公關女強人」岳啟儒起訴求償200萬，曾女一審敗訴須賠30萬元。案經上訴，高等法院二審19日首度開庭，曾女最後含淚表示：沒有的事實就是沒有。希望能與陳男當庭對質。

曾格爾去年遭「公關女強人」岳啟儒起訴求償，岳女指稱去年8月29日疫情期間，曾女主動邀約相差26歲陳姓丈夫到三二行館SPA按摩並發生性行為，事後還傳訊息「昨晚沒防護，記得買藥吃」不堪的一切都從iPad意外發現，故認曾女侵害配偶權，求償200萬元精神慰撫金。

一審士林地院審理後，認定2人當晚的行為確實逾越一般男女交往分際，因此判決曾女敗訴，經審酌雙方資力後，判決曾女須賠償30萬元。案件上訴第二審，高等法院19日首度開庭審理。

曾女委任律師吳光禾表示，二審提出新證據，還原曾女、陳男間的對話內容，證實當時2人僅是在三二行館內的公開餐廳用餐，曾女並未進入當晚陳男所定的房間，二人並無發生關係；此外，也請求法院傳喚陳男出庭，讓二人在法庭上對質，還原真相。

▲律師吳彥鋒說，當事人岳啟儒目前不想和解。（圖／記者吳銘峯攝）

至於岳女委任律師吳彥鋒則回應，「岳小姐目前來講，沒有一絲一毫的和解意願，套句現在流行的一句話：『不可以讓好人疲憊，讓壞人還精神抖擻』。」而他在庭上也強調，一審已經調查非常清楚，很多證據引用一審就足夠，也沒必要再度傳喚陳男到庭說明。

至於曾女結束庭訊後則落淚強調，「沒有的事實就是沒有...在攀登計畫上我付出了我的生命，所有的金錢，所有的時間，來努力執行這些計畫，為這片土地來爭取榮耀。所以我希望，陳先生你可以出來跟我對質，我希望法院可以還我一個清白，謝謝大家。」

▼曾格爾流淚表示，希望能與陳男當庭對質。（圖／記者吳銘峯攝）